സപ്ലൈകോയുടെ വിപണി ഇടപെടൽ മാതൃക പഠിക്കാൻ ഹിമാചൽ സംഘം; ക്രിസ്മസ് വിപണിയിൽ 82 കോടിയുടെ വിറ്റുവരവ്
അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനും ഈ ചർച്ചകൾ വഴി തെളിക്കുമെന്നു സപ്ലൈകോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ
Published : January 12, 2026 at 6:33 PM IST
എറണാകുളം: കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിതരണ ശൃംഖലയുടെയും വിപണി ഇടപെടലിൻ്റെയും വിജയം നേരിട്ടറിയാൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ സംഘം സപ്ലൈകോ ആസ്ഥാനത്തെത്തി. വൈസ് ചെയർമാൻ വിശാൽ ചമ്പ്യാൽ നേതൃത്വം നൽകിയ 11 അംഗ ഉന്നതതല സംഘമാണ് എറണാകുളം ഗാന്ധിനഗറിലുള്ള സപ്ലൈകോ കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത്.
സപ്ലൈകോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ വി എം, മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി സംഘം വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി. സപ്ലൈകോയുടെ റീട്ടെയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നെല്ല് സംഭരണ സംവിധാനം, ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമ(NFSA) പ്രകാരമുള്ള പിന്തുണാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും സംഘം പഠിച്ചത്.
വിപണി ഇടപെടലിലും നെല്ല് സംഭരണത്തിലും സപ്ലൈകോയുടെ പ്രവർത്തന മാതൃകകൾ സംഘം വിലയിരുത്തി. സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിനഗർ സപ്ലൈകോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ച്, പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങളും നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു.
അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനും ഈ ചർച്ചകൾ വഴി തെളിക്കുമെന്നു സപ്ലൈകോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ വി എം അറിയിച്ചു.
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ രാജേന്ദ്ര ചൗധരി, വിക്രം ശർമ്മ, നസീമ ബീഗം, പുഷ്പിന്ദർ താക്കൂർ ജനറൽ മാനേജർമാരായ അരവിന്ദ് ശർമ്മ, പങ്കജ് ശർമ്മ , ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ അജയ് മഹാജൻ, ഡിവിഷണൽ മാനേജർ വിജയ് ശർമ്മ, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ സരിക എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു
സീസൺ വിപണിയിൽ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് വൻ നേട്ടം
ക്രിസ്മസ് - പുതുവത്സര സീസണിൽ സപ്ലൈകോ 82 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റു വരവ് നേടി. 36.06 കോടി രൂപയാണ് സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റു വരവ്. ഡിസംബർ 22 മുതൽ ജനുവരി ഒന്നു വരെയുള്ള 10 ദിവസത്തെ കണക്കാണിത്. ഡിസംബർ 25 അവധിയായിരുന്നു. എല്ലാ സപ്ലൈകോ വില്പനശാലകളിലെയും 6 ജില്ലകളിലെ പ്രത്യേക ഫെയറുകളിലെയും വിൽപ്പന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണിത്.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട , എറണാകുളം, തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് പ്രത്യേക ക്രിസ്മസ് ഫെയറുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സപ്ലൈകോ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പ്രത്യേക ഫെയറുകളിൽ നിന്നു മാത്രം 74 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിറ്റു വരവ് ഉണ്ടായി. ഇതിൽ 40.94 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി ഇനങ്ങളും 33.06 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡിയിതര ഇനങ്ങളുമാണ്.
തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടത്തിയ പ്രത്യേക ക്രിസ്മസ് ഫെയറിൽ 29.31 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിറ്റു വരവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റു വരവ് 16.19 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
Also Read: കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം; കണക്കുകൾ നിരത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോർമുഖം