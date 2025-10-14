ഹിജാബ് വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ; കുട്ടി സ്കൂളിലെത്തുമെന്ന് പിതാവ്
വർഗീയ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ആർഎസ്എസ്, ബിജെപി ശക്തികളുടെ ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ.
Published : October 14, 2025 at 7:45 PM IST
എറണാകുളം: പള്ളുരുത്തി സെന്റ് റീത്താസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ഹിജാബ് വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ധാരണ. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്, ഹൈബി ഈഡൻ എംപി എന്നിവരും കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂളിലെത്തി ചർച്ച നടത്തി. വർഗീയ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ആർഎസ്എസ് , ബിജെപി ശക്തികളുടെ ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ എംപി പറഞ്ഞു.
വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. ഈ മണിൻ്റെ മതേതര സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശക്തികളെയും അനുവദിക്കില്ല. കേരളത്തിൽ ചിലയാളുകൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് സമൂഹത്തിൽ എവിടെയാണ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് അന്വേഷിച്ചാണ്.
ഇവർ മതസ്പർധ വളർത്തി അതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണവരെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതൊരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ വിലപ്പോവില്ല. പള്ളുരുത്തി എല്ലാ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളും ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രദേശമാണ്. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അനസ് തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ നിയമാവലി അനുസരിച്ച് മകളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് അറിയിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത് തന്നെ ഒരു മതേതരത്വത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണെന്നും എംപി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വർഗീയ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഒരുപറ്റം ആളുകൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായി നടക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലെന്നും അതു താൻ കൈ കാര്യം ചെയ്യും. സമൂഹത്തെ വേർതിരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. പുറത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് ഇവിടെ ശരിയാക്കി കളയാമെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കിയാൽ, അത് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതിയെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ എംപി പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സെൻസിറ്റീവായ പ്രതികരണം സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഉണ്ടാവില്ല.
ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഊതിവീർപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. ചില സംഘടനകൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ തൻ്റെ ഫോട്ടോ വച്ച് ഇതിനെല്ലാം വളംവച്ച് കൊടുക്കുന്നത് താനാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. മുസ്ലീം ക്രിസ്ത്യൻ സംഘർഷമായി സംഭവത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണന്നും എംപി പറഞ്ഞു.
കുട്ടി സ്കൂളിലെത്തുമെന്ന് പിതാവ്
സ്കൂൾ നിയമനുസരിച്ച് നാളെ മുതൽ തൻ്റെ മകൾ സ്കൂളിലെത്തുമെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ വർഗീയ മുതലെടുപ്പിന് അവസരം നൽകാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും പിതാവ് അനസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നാടിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനുമാണ് താൻ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
ജൂൺ മാസം മുതൽ തൻ്റെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ വന്നത് പോലെ തുടർന്നും വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹിജാബ് ധരിച്ചതിനെ കുട്ടിയെ പുറത്ത് നിർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് താൻ മാത്രമാണ് സ്കൂളിലെത്തി സംസാരിച്ചതെന്നും ആളുകളെ കൂട്ടി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അനാവശ്യമായി പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രത്യേക താത്പര്യങ്ങൾ ഉള്ള ചിലരാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഹിജാബ് വിവാദത്തെ തുടർന്ന് സെന്റ് റീത്താസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ പ്രിന്സിപ്പാള് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്ത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് വിഷയം വിവാദമായത്.
രാജ്യം ഉറപ്പുനല്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള്ക്കും സ്കൂള് മാനേജ്മെൻ്റുകളുടെ അവകാശങ്ങള്ക്കും അനുസൃതമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും കത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ബുധനാഴ്ച പരീക്ഷകള് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നതിനാല് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിനായി അവധി അനുവദിച്ചതായും സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു.
Also Read: പൂഴിത്തോട് - പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ പാത യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്; ഫീൽഡ് സർവേ പൂർത്തിയായി, ഡിപിആർ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ