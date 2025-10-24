ETV Bharat / state

ഹിജാബ് വിവാദം; ഹർജി തീർപ്പാക്കി ഹൈക്കോടതി, തുടർനടപടികളില്ല

കുട്ടിയെ പള്ളുരുത്തി സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് മാറ്റുമെന്ന് പിതാവ് അറിയിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി.

HIJAB CONTROVERSY IN KERALA ഹിജാബ് വിഷയം HIJAB CASE IN ERNAKULAM HIJAB CONTROVERSY
Representative image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ഹിജാബ് വിഷയത്തിലെ ഹർജി തീർപ്പാക്കി ഹൈക്കോടതി. ഹിജാബ് ധരിച്ച വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന ഡിഡിഇയുടെ നോട്ടിസിനെതിരായ സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ ഹർജിയിലെ തുടർ നടപടികളാണ് ഹൈക്കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചത്. കുട്ടിയെ പള്ളുരുത്തി സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് മാറ്റുമെന്ന് പിതാവ് അറിയിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി.

കുട്ടിയുമായെത്തിയ എസ്‌ഡിപിഐ സംഘമാണ് പ്രശ്‌നം വഷളാക്കിയതെന്നും നിരോധിത സംഘടനയായ പിഎഫ്ഐയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഘടകമാണ് എസ്‌ഡിപിഐയെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാദങ്ങളായിരുന്നു സെൻ്റ് റീത്താസ് സ്‌കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത്. കുട്ടിയെ പള്ളുരുത്തി സ്‌കൂളിൽ നിന്നും മാറ്റുകയാണെന്നും പിതാവ് അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹൈക്കോടതി, സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ ഹർജിയിലെ തുടർ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തുന്ന വിദ്യാർഥിനിയെ ക്ലാസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന ഡിഡിഇയുടെ നോട്ടിസിനെതിരെയായിരുന്നു പള്ളുരുത്തി സെൻ്റ് റീത്താസ് സ്‌കൂളിൻ്റെ ഹർജി. ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന സാഹോദര്യം ശക്തമായി നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതേസമയം ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ എസ്‌ഡിപിഐയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഉയർത്തി.

'കുട്ടിയുമായെത്തിയ എസ്‌ഡിപിഐ സംഘമാണ് പ്രശ്‌നം വഷളാക്കിയത്. നിരോധിത സംഘടനയായ പിഎഫ്ഐയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഘടകമാണ് എസ്‌ഡിപിഐ. പിഎഫ്ഐ നിരോധനത്തിന് കാരണമായ ഭീകരവാദ പശ്ചാത്തലവും' ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സ്‌കൂളിൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലം. പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയ എസ്‌ഡിപിഐ സംഘത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ശിരോവസ്ത്രം അനുവദിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടിയ്ക്ക് ക്ലാസുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത് ഭരണഘടനാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പിൻ്റെ മറുപടി. വീട്ടിലും പുറത്തും ധരിക്കുന്ന ശിരോവസ്ത്രം സ്‌കൂൾ ഗേറ്റിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.

നോട്ടിസ് അധികാര പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ സർക്കാറിന് നിയമപരമായി തന്നെ ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിലപാടെടുത്തു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് സ്‌കൂളില്‍ ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥിയെ അധ്യാപകര്‍ ക്ലാസില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും വിവാദം ഉയരുകയായിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും സര്‍ക്കാരും ഇടപെടുകയും ചെയ്‌തു.

എന്നാല്‍ വിഷയത്തില്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ പോകുമെന്ന് സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റും പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്‌കൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ താത്‌പര്യമില്ലെന്നും ഇവിടെ നിന്നും ടിസി വാങ്ങി മറ്റൊരു സ്‌കൂളിൽ ചേർക്കുമെന്നും പിതാവ് അനസ് പറഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Also Read: ആനക്കൊമ്പ് കേസ്; മോഹന്‍ലാലിനും സര്‍ക്കാരിനും തിരിച്ചടി, ഉടമസ്ഥാവകാശം റദ്ദാക്കി

TAGGED:

HIJAB
HIGH COURT
PALLURUTHY PUBLIC SCHOOL
PETITION
HC DISPOSE PETITION IN HIJAB CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.