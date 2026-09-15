ഹൈറിച്ച് തട്ടിപ്പ്: മുഖ്യപ്രതി കെ ഡി പ്രതാപൻ്റെ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
പ്രതാപൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ 60 ദിവസത്തിനകം ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദം കേട്ട് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനും പ്രത്യേക കോടതിയോട് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം
Published : September 15, 2026 at 6:42 AM IST
എറണാകുളം: ഹൈറിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി കെ ഡി പ്രതാപന് ജാമ്യം അനുവദിച്ച കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ജാമ്യം അനുവദിക്കുമ്പോൾ പിഎംഎൽഎ (കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം) വകുപ്പ് 45 പ്രകാരമുള്ള കർശന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രത്യേക കോടതി പരിശോധിച്ചില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് നടപടി.
പ്രതാപൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ 60 ദിവസത്തിനകം ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദം കേട്ട് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനും പ്രത്യേക കോടതിയോട് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഉത്തരവ് വരുന്നതുവരെ മുൻ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതാപന് ജാമ്യത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കും. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ.
കർശന വ്യവസ്ഥകൾ
പ്രതി കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തക്ക കാരണമുണ്ടോയെന്ന് ജാമ്യം നൽകുന്നതിന് മുൻപ് കോടതി നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പ്രതി വീണ്ടും സമാനമായ കുറ്റം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. ഈ രണ്ട് പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളും പരിശോധിക്കാതെയാണ് പ്രത്യേക കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. 15 മാസത്തിലധികമായി പ്രതി തടവിൽ കഴിയുകയാണെന്നും വിചാരണ ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നുമുള്ള നിരീക്ഷണം മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് 2025 നവംബറിൽ പ്രത്യേക കോടതി പ്രതാപന് ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം, പ്രൈസ് ചിറ്റ്സ് ആൻഡ് മണി സർക്കുലേഷൻ ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരം വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി പ്രതാപനെതിരെ 15 കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ മൂന്ന് കേസുകളിൽ ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻകാലങ്ങളിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വീണ്ടും കുറ്റം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കരുതേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
വൻകിട തട്ടിപ്പ്
ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെയും വിവിധ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെയും മറവിൽ 1100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. മൾട്ടിലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി, ഗ്രോസറി ബിസിനസ്, ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിൽ വൻ ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സാധാരണക്കാരായ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സ്വീകരിച്ച് വഞ്ചിച്ചുവെന്നാണ് പ്രതാപനെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണം. തൃശൂർ ചേർപ്പ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഹൈറിച്ച് കമ്പനിയുടെ മറവിലായിരുന്നു തട്ടിപ്പുകൾ അരങ്ങേറിയത്. ഉയർന്ന പലിശയും ലാഭവിഹിതവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ച ശേഷം പണം വകമാറ്റുകയായിരുന്നു പ്രതികളുടെ രീതി.
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കേസിൽ കമ്പനി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ കെ ഡി പ്രതാപനും ഭാര്യയും സിഇഒയുമായ ശ്രീനയും ഉൾപ്പെടെ 37 പേരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികളെ പിന്നീട് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടുകയായിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികളുടെ പേരിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളും വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഇഡി നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികൾ ബിനാമി പേരുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വൻതോതിൽ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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