ഹൈവോള്ട്ടേജ് വൈദ്യുതി പ്രവാഹിച്ചു; ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വീട്ടുപകരണങ്ങള് കത്തിനശിച്ചു, കെഎസ്ഇബിയുടെ അനാസ്ഥയെന്ന് നാട്ടുകാർ
അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നും കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ ഇടപെട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : October 12, 2026 at 4:10 PM IST
വയനാട്: ഹൈവോള്ട്ടേജ് വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തെ തുടർന്ന് പറളിക്കുന്നിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. ലൈനുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വോൾട്ടേജ് ഉയർന്നത് മൂലം പ്രദേശത്തെ നിരവധി വീടുകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നും കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയോടെയാണ് പറളിക്കുന്ന് പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഹൈ വോൾട്ടേജ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. വോൾട്ടേജ് ഉയർന്നതോടെ വീടുകളിലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, മിക്സി, വൈഫൈ മോഡം, വാട്ടർ പമ്പ് മോട്ടർ, ടിവി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും പൂർണമായി കത്തി നശിച്ചൂവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
'പല വീടുകളിലെയും ഉപകരണങ്ങൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം തകരാറിലാകുകയും ഏറെക്കുറെ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം വളരെ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജാണ് ലഭ്യമായത്. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വോൾട്ടേജ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തു. ഏറെ നേരം ഇങ്ങനെ തുടർന്നു. ഇതിനിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന ഇലക്ട്രിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു. ഒന്നും പഴയതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലായെന്ന് ' നാട്ടുകാരനായ ചാക്കോ വിജെ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുതി ലൈനിലെ തകരാറാണ് വൻ നാശനഷ്ടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നത്. വീടുകളിലെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും നശിച്ചതോടെ വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സാധാരണക്കാരായ പ്രദേശവാസികൾ. സംഭവത്തിൽ അധികൃതർ ഉടനടി ഇടപെടണമെന്ന് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഷിബിൻ വടക്കേടത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
'പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി തകരാറുകൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കണം. കെഎസ്ഇബിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണിത്. അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാകാം ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായി വോൾട്ടേജ് കൂടി തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അധികൃതർ ഇടപെടണം' ഷിബിൻ വടക്കേടത്ത് വ്യക്തമാക്കി. അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ശക്തമായ ആവശ്യം.
Also Read: എസ്ഐആർ തെറ്റെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിഡി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു? സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ബിജെപി മാർച്ച്