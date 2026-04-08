തെക്കില് ആര്? ഈ മണ്ഡലങ്ങളില് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം, നെഞ്ചിടിപ്പോടെ മുന്നണികൾ
തെക്കൻ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ പ്രവചനാതീതമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. തെക്കൻ കേരളത്തിലെ 42 മണ്ഡലങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം... അതില് ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായി അറിയാം...
Published : April 8, 2026 at 7:17 PM IST
രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പതിനാറാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി ഏകദേശം 2.7 കോടി വോട്ടർമാരാണ് തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചരിത്രപരമായ മൂന്നാം ഭരണത്തുടർച്ചയാണ് എൽ.ഡി.എഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പത്ത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് ശക്തമായ പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയത്. 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നേട്ടം നിയമസഭയിലും ആവർത്തിക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.ഡി.എയുടെ ശ്രമം.
തെക്കൻ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ പ്രവചനാതീതമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. തെക്കൻ കേരളത്തിലെ 42 മണ്ഡലങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ്. ഭരണത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിടുന്ന എൽ.ഡി.എഫും, അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഉറച്ച യു.ഡി.എഫും, കരുത്തുകാട്ടാൻ എൻ.ഡി.എയും നേർക്കുനേർ നിൽക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങൾ ഇവയാണ്...
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (ആകെ 14 മണ്ഡലങ്ങൾ)
1. നേമം: കേരളം ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന മണ്ഡലമാണിത്. ബിജെപിയുടെ കേരളത്തിലെ "ഗുജറാത്ത്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നേമത്ത്, ഇത്തവണ അതിശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. സിറ്റിങ് എം.എൽ.എയും മന്ത്രിയുമായ വി. ശിവൻകുട്ടിയാണ് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി. മുൻ എം.എൽ.എയും കോൺഗ്രസ് യുവനേതാവുമായ കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി എത്തുന്നതോടെ ഇവിടം പ്രവചനാതീതമാണ്.
2016-ൽ ഒ. രാജഗോപാലിലൂടെ ബിജെപി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന മണ്ഡലമാണ് നേമം. 2021-ൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെത്തന്നെ രംഗത്തിറക്കി വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നത്. 2021-ൽ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ച വി. ശിവൻകുട്ടി, വികസന നേട്ടങ്ങളും മതനിരപേക്ഷ നിലപാടുകളും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് വോട്ട് തേടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പിന്നിലായിപ്പോയ യു.ഡി.എഫ്, കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ്റെ യുവത്വവും ശശി തരൂർ എം.പി.യുടെ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കടുത്ത ശ്രമത്തിലാണ്.
2. വട്ടിയൂർക്കാവ്: കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപ്രതീക്ഷിത വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ വി.കെ. പ്രശാന്തിലൂടെ എൽ.ഡി.എഫ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യു.ഡി.എഫും എൻ.ഡി.എയും കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ ത്രികോണ പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ. പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം മണ്ഡലത്തെ ഒരു 'വിഐപി ഹോട്ട് സീറ്റ്' ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് കെ. മുരളീധരൻ യുഡിഎഫിനും കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഡി.ജി.പി ആർ. ശ്രീലേഖ എൻഡിഎയ്ക്കും വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു.
2019-ലെ ഉപതെഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്ത വി.കെ. പ്രശാന്ത്, മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തൻ്റെ ജനപ്രിയതയും വോട്ടാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ്. വട്ടിയൂർക്കാവിനെ മുൻപ് നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന കെ. മുരളീധരൻ തിരിച്ചെത്തിയത് യു.ഡി.എഫിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് സംവിധാനം സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. മുൻ ഡി.ജി.പി ആർ. ശ്രീലേഖയുടെ കടന്നുവരവ് മത്സരത്തെ പ്രവചനാതീതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമം, വട്ടിയൂർക്കാവ് സെഗ്മെൻ്റുകളിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് ലഭിച്ച മുൻതൂക്കം എൻ.ഡി.എ ക്യാമ്പുകൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു
3. കഴക്കൂട്ടം: തീപാറുന്ന ത്രികോണ പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്. ടെക്നോപാർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ഐടി ഹബ്ബും തീരദേശ മേഖലയും ചേർന്ന ഈ മണ്ഡലം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പോരാട്ട ഭൂമികളിലൊന്നാണ്.സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി എത്തുമ്പോള്, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ വി. മുരളീധരൻ എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയായും ഡി.സി.സി മുൻ പ്രസിഡൻ്റും പരിചയസമ്പന്നനായ നേതാവുമായ അഡ്വ. ടി. ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായും മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു
ഹാട്രിക് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കടകംപള്ളി ഇറങ്ങുന്നത്. 2016-ലും 2021-ലും മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മൂന്നാം തവണയും ജനവിധി തേടുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളും ഫ്ലൈ ഓവറുകളും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് എൽ.ഡി.എഫ് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബി.ജെ.പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ മണ്ഡലമാണിത്. വി. മുരളീധരൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികളും ശബരിമല വിവാദവും ബി.ജെ.പി പ്രധാന ആയുധങ്ങളാക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വാധീനം വീണ്ടെടുക്കാനാണ് യു.ഡി.എഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളും സർക്കാരിനെതിരായ വികാരവും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് അവകാശപ്പെടുന്നു
കൊല്ലം ജില്ല (ആകെ 11 മണ്ഡലങ്ങൾ)
1. കൊല്ലം: കൊല്ലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതിശക്തമായ ത്രികോണ പോരാട്ടമാണ്. സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയായിരുന്ന മുകേഷിന് പകരം എൽ.ഡി.എഫ് പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ രംഗത്തിറക്കിയതോടെ മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം പ്രവചനാതീതമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സി.ഐ.ടി.യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമായ എസ്. ജയമോഹനാണ് ഇത്തവണ എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി. മുൻ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റും കഴിഞ്ഞ തവണ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത ബിന്ദു കൃഷ്ണ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയും ഡോ. എൻ. പ്രതാപ് കുമാർ എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയുമാണ്.
നടൻ മുകേഷിലൂടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും ഇടതുപക്ഷം നിലനിർത്തിയ മണ്ഡലമാണിത്. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനിടയിലുള്ള സ്വാധീനവും വികസനത്തുടർച്ചയും മുൻനിർത്തിയാണ് ജയമോഹൻ വോട്ട് തേടുന്നത്. മുകേഷ് തന്നെ ജയമോഹൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനായി നേരിട്ട് രംഗത്തുണ്ട്. 2021-ൽ കേവലം 2072 വോട്ടുകൾക്കാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ പരാജയപ്പെട്ടത്. കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് നേടിയ അപ്രതീക്ഷിത വിജയം നൽകുന്ന കരുത്തിലാണ് ഇത്തവണ അവർ മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും വികസന മുരടിപ്പും അവർ പ്രധാന ആയുധമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന് ലഭിച്ച വോട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായ വർദ്ധനവും ബി.ജെ.പിയുടെ വോട്ട് വിഹിതവും മണ്ഡലത്തിൽ എൻ.ഡി.എയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു
2. കുണ്ടറ: കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് കുണ്ടറ. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അപ്രതീക്ഷിത ഫലവും തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും ഈ മണ്ഡലത്തെ ഇത്തവണയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നു. സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് ഇത്തവണയും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി എത്തുന്നു. സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സജികുമാര് ആണ് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്ഥി.
ബിഗ് ബോസ് മുൻ താരം ഡോ. റോബിൻ ആണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി. 2021-ൽ എൽ.ഡി.എഫിന്റെ ശക്തനായ നേതാവ് ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് കുണ്ടറയിൽ യു.ഡി.എഫ് പതാക പാറിച്ചത്. മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി തുടരുന്ന അദ്ദേഹം വികസന നേട്ടങ്ങളും തൻ്റെ ജനകീയതയും മുൻനിർത്തിയാണ് രണ്ടാം വട്ടം വോട്ട് തേടുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്ന കുണ്ടറ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് സി.പി.എമ്മിൻ്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ്. സജികുമാറിനെ രംഗത്തിറക്കി ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മണ്ഡലം വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് എൽ.ഡി.എഫ് ക്യാമ്പ്. ബി.ജെ.പിക്ക് മാന്യമായ വോട്ട് വിഹിതമുള്ള മണ്ഡലമാണിത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവർ പിടിച്ച വോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണയും എൻ.ഡി.എ പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ ആർക്ക് വിനയാകുമെന്ന് മുന്നണികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.
3. കരുനാഗപ്പള്ളി: കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നാളെ (2026 ഏപ്രിൽ 9) നടക്കുന്നത് പ്രവചനാതീതമായ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്ന കരുനാഗപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ തവണ യു.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ഇത്തവണത്തെ മത്സരം ഇരുമുന്നണികൾക്കും അഭിമാനപ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ
യു.ഡി.എഫ്: സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയായ സി.ആർ. മഹേഷ്
എൽ.ഡി.എഫ് : സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം അഡ്വ. എം.എസ്. താര.
എൻ.ഡി.എ: ബി.ജെ.പിയിലെ വി.എസ്. ജിതിൻ ദേവ്.
2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 29,208 വോട്ടിൻ്റെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സി.ആർ. മഹേഷ് ഇവിടെ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത്. മണ്ഡലത്തിലെ തൻ്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യവും ജനകീയതയും വോട്ടാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സി.പി.ഐയുടെ കൈവശമിരുന്ന ഈ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. കരുത്തുറ്റ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ എം.എസ്. താരയെ രംഗത്തിറക്കി ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മണ്ഡലം വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മറ്റും ബി.ജെ.പിക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ വിജയപരാജയങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പത്തനംതിട്ട ജില്ല (ആകെ 5 മണ്ഡലങ്ങൾ)
1. ആറന്മുള: ജില്ലയിലെ 'സ്റ്റാർ' പോരാട്ടം
ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായ ആറന്മുളയിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്.
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയും മന്ത്രിയുമായ വീണാ ജോർജ് (എല്ഡിഎഫ്), കോൺഗ്രസിൻ്റെ യുവനേതാവ് അബിൻ വർക്കി (യുഡിഎഫ്), മുൻ മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ (എൻഡിഎ).
ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ വിവാദങ്ങളും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും യു.ഡി.എഫ് ചർച്ചയാക്കുമ്പോൾ, വികസന നേട്ടങ്ങളിലാണ് വീണയുടെ പ്രതീക്ഷ. ശബരിമല വിഷയം കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ സജീവമല്ലെങ്കിലും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിർണായകമായേക്കാം
2. കോന്നി: മലയോര മേഖലയിലെ വാശി
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എൽ.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുത്ത ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ്.
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: സിറ്റിംഗ് എം.എ.ൽ.എ കെ.യു. ജനീഷ് കുമാർ (എല്ഡിഎഫ്), ഡി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റ് പ്രൊഫ. സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ (യുഡിഎഫ്), ബി.ഡി.ജെ.എസിലെ ടി.പി. സുന്ദരേശൻ (എൻഡിഎ). വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ, പട്ടയ പ്രശ്നങ്ങൾ, കർഷകരുടെ ദുരിതങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ.
ആലപ്പുഴ ജില്ല (ആകെ 9 മണ്ഡലങ്ങൾ)
1. അമ്പലപ്പുഴ: രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന അട്ടിമറി പോരാട്ടം
ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പലപ്പുഴയാണ്.
പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: എച്ച്. സലാം (എല്ഡിഎഫ്), ജി. സുധാകരൻ (യുഡിഎഫ് പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്രൻ). മണ്ഡലത്തെ ദീർഘകാലം പ്രതിനിധീകരിച്ച ജി. സുധാകരൻ സി.പി.എം നേതൃത്വത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പിനെത്തുടർന്ന് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. യു.ഡി.എഫ് സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ച് സുധാകരന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മത്സരം നേരിട്ട് എൽ.ഡി.എഫും സുധാകരനും തമ്മിലായി മാറി.
സുധാകരൻ്റെ കാലത്തെ വികസനവും നിലവിലെ എം.എൽ.എ എച്ച്. സലാമിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. എച്ച്. സലാമിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധവും ചർച്ചയാകുന്നു. പ്രചാരണത്തിനിടെയുണ്ടായ ചില പരാമർശങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ വർഗീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തീരദേശ മേഖലയിലെ വോട്ടുകൾ ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്നത് ഫലത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
2. കായംകുളം: വൈകാരികമായ പോരാട്ടം
മുന്നണികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മറ്റൊരു മണ്ഡലമാണ് കായംകുളം.
പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: അഡ്വ. യു. പ്രതിഭ (എല്ഡിഎഫ്), അഡ്വ. എം. ലിജു (യുഡിഎഫ്), തമ്പി മേട്ടുതറ (NDA - BDJS). കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും വിജയിച്ച യു. പ്രതിഭ ഹാട്രിക് വിജയത്തിനായി പോരാടുമ്പോൾ, മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം. ലിജുവിന് ഇത് ജീവന്മരണ പോരാട്ടമാണ്. പ്രചാരണത്തിനിടെയുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
3. ചെങ്ങന്നൂർ: പ്രവചനാതീതമായ ഇഞ്ചോടിഞ്ച്
മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ്റെ മണ്ഡലമായ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇത്തവണ അട്ടിമറി പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തുള്ളത്.
പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: സജി ചെറിയാൻ (എല്ഡിഎഫ്), അഡ്വ. വിനോദ് (യുഡിഎഫ്), രവി കുളങ്ങര (എൻഡിഎ). പ്രളയാനന്തര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൽ.ഡി.എഫ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോൾ, പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി മൂലം വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുകൾ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാനിടയുണ്ട്.
4. ഹരിപ്പാട്: പ്രതിപക്ഷത്തെ അതികായൻ്റെ പോരാട്ടം
പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: രമേശ് ചെന്നിത്തല (യുഡിഎഫ്), ടി.ടി. ജിസ്മോൻ (എല്ഡിഎഫ്), സന്ദീപ് വചസ്പതി (എൻഡിഎ). കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, യുവ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മുൻനിർത്തി അട്ടിമറി നടത്താനാണ് ഇടതും ബി.ജെ.പിയും ശ്രമിക്കുന്നത്.
