കേരളത്തിന് ആവേശമായി അതിവേഗ റെയിൽ; പച്ചക്കൊടി കാട്ടി മുന്നണികൾ

കേരളത്തിന് ഒരു അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി ആവശ്യമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് അത്തരമൊരു പദ്ധതിയെ എതിർക്കില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ

HIGH SPEED RAIL CORRIDOR FOR KERALA
വി ഡി സതീശന്‍, വി അബ്ദുറഹ്മാൻ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: കേരളത്തിൻ്റെ യാത്രാ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന പുതിയ അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഭരണ-പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ. 'മെട്രോമാൻ' ഇ ശ്രീധരൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്ന നിലപാടിലാണ് യുഡിഎഫും സിപിഎമ്മും.

പിന്തുണയുമായി യുഡിഎഫ്

കേരളത്തിന് ഒരു അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി ആവശ്യമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് അത്തരമൊരു പദ്ധതിയെ എതിർക്കില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കകളും കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയായ സെമി-ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ ഇടനാഴിയെ യുഡിഎഫ് എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"കൃത്യമായ ഡിപിആർ ഇല്ലാതെയും പരിസ്ഥിതി പഠനങ്ങൾ നടത്താതെയുമാണ് സിൽവർലൈൻ വിഭാവനം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർത്തത്. എന്നാൽ പുതിയ ബദൽ നിർദ്ദേശത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അവർ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കട്ടെ," സതീശൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഒരു ബദൽ പദ്ധതി പരിശോധിക്കാം.

നിർദിഷ്ട പദ്ധതി വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കില്ലെന്നും ഒരു റെയിൽ പാത നിർദേശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആളുകൾ ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

വികസനം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി

പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിവേഗ റെയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനം നൽകുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ശബരി റെയിൽ, ഗുരുവായൂർ റെയിൽ പോലുള്ള നിരവധി മുൻ പദ്ധതികളെപ്പോലെ പോലെ ഇത് വെറും പ്രഖ്യാപനമായി ഒതുങ്ങരുതെന്നും കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള വെറും പ്രഖ്യാപനമാകരുത് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്തിനും കണ്ണൂരിനും ഇടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം ഏകദേശം 3.15 മണിക്കൂറായി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു അതിവേഗ റെയിൽ ശൃംഖലയ്ക്കായി കേരളത്തിന് കാത്തിരിക്കാമെന്ന് ശ്രീധരൻ ഇന്നലെയാണ് പറഞ്ഞത്. വിവാദമായ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്ക് ബദലായി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷന് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആർ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, 86,000 കോടി രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെ കണക്കാക്കിയ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതി അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കും. 560 യാത്രക്കാരെ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന എട്ട് കോച്ചുകൾ ട്രെയിനുകളിലുണ്ടാകുമെന്നും, പരമാവധി 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സർവീസ് നടത്തുമെന്നും, 22 സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിർത്തുമെന്നും ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.

പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (DPR) തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 2-ന് ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഓഫീസ് ഇതിനകം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

HIGH SPEED RAIL CORRIDOR
E SREEDHARAN
V D SATHEESAN
V ABDURAHIMAN
HIGH SPEED RAIL CORRIDOR FOR KERALA

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

