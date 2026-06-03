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നിരവധി വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച് മരണപ്പാച്ചിൽ; ലോറി പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തടഞ്ഞു, ഡ്രൈവർ കസ്റ്റഡിയിൽ

റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നവരും കാൽനട യാത്രക്കാരുമടക്കം നിരവധി പേർ തലനാരിഴയ്‌ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. ലോറി തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ശേഷവും സഹകരിക്കാതിരുന്ന ഡ്രൈവറെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി.

LORRY DRIVER POLICE CUSTODY HIGH SPEED AND DANGEROUS DRIVE MALAPPURAM LORRY INCIDENT
നിരവധി വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച് മരണപ്പാച്ചിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 3, 2026 at 8:56 PM IST

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മലപ്പുറം: പാണ്ടിക്കാട് ഭാഗത്ത് നിന്നും അമിതവേഗതയിലും അപകടകരമായ രീതിയിലും ഓടിച്ചുവന്ന ലോറി പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് വഴിയിൽ തടഞ്ഞു. ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡ്രൈവർ ലഹരിവസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

മങ്കട കർക്കിടകത്ത് വച്ചാണ് പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് വാഹനം തടഞ്ഞത്. പാതയിലുടനീളം ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ച് പാഞ്ഞ ലോറി നിരവധി വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ചാണ് തിരക്കുള്ള നിരത്തിലൂടെ പാഞ്ഞത്. യാത്രാമധ്യേ ലോറി തടയാൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസ് വാഹനത്തിലും ലോറി ഇടിപ്പിച്ച ശേഷം നിർത്താതെ പോയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ലോറിയുടെ ഭീകരപ്പാച്ചിൽ കണ്ട നാട്ടുകാരും വഴിയാത്രക്കാരും പരിഭ്രാന്തിയിലായി.

നിരവധി വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച് മരണപ്പാച്ചിൽ; ലോറി പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തടഞ്ഞു, ഡ്രൈവർ കസ്റ്റഡിയിൽ (ETV Bhart)

റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നവരും കാൽനട യാത്രക്കാരുമടക്കം നിരവധി പേർ തലനാരിഴയ്‌ക്കാണ് വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ലോറി മറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിക്കുന്നത് കണ്ട് യാത്രക്കാർ കൺട്രോൾ റൂമിലും സമീപത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സംഘം ലോറി പിടിക്കാനിറങ്ങി. നടുറോഡിൽ ടോറസ് വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് പൊലീസ് ലോറി തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വാഹനം നിർത്താതെ അമിത വേഗതയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി.

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പിന്നീട് നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി റോഡരികിലെ ചതുപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ച് താന്നു. വാഹനം നിർത്തിയ ശേഷവും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന ഡ്രൈവറെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് പൊലീസ് കീഴ്‌പ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ ലഹരിവസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

LORRY DRIVER POLICE CUSTODY
HIGH SPEED AND DANGEROUS DRIVE
MALAPPURAM LORRY INCIDENT
ലോറി അപകടം
HIGH SPEED LORRY DRIVING MALAPPURAM

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