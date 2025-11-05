തൃക്കരിപ്പൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ അപൂർവ താളിയോലകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉന്നത സംഘം; ഇടിവി ഭാരത് ഇംപാക്ട്
തൃക്കരിപ്പൂർ ചക്രപാണി ക്ഷേത്രത്തിലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള താളിയോലകൾ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് പരിശോധിക്കും. നടപടി ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ. കോലത്തിരി രാജാവിൻ്റെ കാലത്തേതാണ് ഈ അമൂല്യരേഖകള് എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.
Published : November 5, 2025 at 4:50 PM IST
കാസർകോട്: നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള തൃക്കരിപ്പൂർ ചക്രപാണി ക്ഷേത്രത്തിലെ അമൂല്യമെന്ന് കരുതുന്ന താളിയോലഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി. കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് താളിയോലകൾ പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്കും ഇതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. ഇവ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും വിശദ പരിശോധന നടത്തി വായിച്ചെടുക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
പഴശിരാജാ മ്യൂസിയം ഓഫിസർ കെ. കൃഷ്ണരാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടെ പുരാരേഖാ മേഖലാ ഓഫിസിലെ സൂപ്രണ്ട് എം ജി ജ്യോതിഷ്, കെ.കെ. രാഹുൽ എന്നിവരാണ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. പ്രാഥമികമായി ചില താളിയോലകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കോലത്തിരി രാജാവിൻ്റെ കാലത്തെ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച ക്രയവിക്രയ രേഖകളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
അള്ളട സ്വരൂപത്തിലെ ഈ ദേശം കാലക്രമത്തിൽ മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തെ ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിലും
കാസർകോട് താലൂക്കിലും പെട്ടതായിരുന്നു. പിന്നീട് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തെ തുടർന്ന്
ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കും പിന്നെ കാസർകോട് ജില്ലയുമായി. ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം താളിയോലകൾ പരിശോധിക്കാനുണ്ട്. ഇത് പൂർണമായും പരിശോധിച്ചാൽ നൂറ്റാണ്ടുകള് പഴക്കമുള്ള അപൂർവ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ പി. എസ്. രമേശൻ, അംഗങ്ങളായ കെ.പി. സുരേഷ് കുമാർ, വി. പ്രകാശൻ, ദേവസ്വം ക്ലർക്ക്, പി.വി. മാധവൻ, ചരിത്രാന്വേഷകൻ കെ. പ്രസേനൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഇവരെ സ്വീകരിച്ചു.
ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമുള്ള കന്നി കൊട്ടാരത്തിലാണ് താളിയോലകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അയ്യായിരത്തിലധികം താളിയോലകൾ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ കന്നി കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട്. പകുതിയോളം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നാടുവാഴികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും കൈപ്പടയുള്ള താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് അപ്പുറം ഈ നാട് എങ്ങനെയെന്നു മനസിലാക്കിത്തരുന്ന താളിയോലകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം.
മലയാളത്തിലെ പഴയ ലിപികളിൽ എഴുതിയതാണ് താളിയോലകൾ. ഓരോ കെട്ടിലും 20 ലധികം താളിയോലകൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിരവധി കെട്ടുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. നേരത്തെ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അധികൃതർ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം നീണ്ടു പോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും താളിയോലകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പുരാവസ്തു വകുപ്പ്.
ചിറക്കൽ രാജാവ് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയ വിവരങ്ങളും രാജാക്കന്മാരുടെ ആശയ വിനിമയങ്ങളും സമീപ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവ നടത്തിപ്പിൻ്റെ രേഖകളും ഈ താളിയോലകളിൽ ഉണ്ട്. പരിശോധന പൂർത്തിയായാൽ ഈ താളിയോലകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി പോലെ തയ്യാറാക്കിയാൽ വിദേശികളെ അടക്കം ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അവർ പറയുന്നു.
തൃക്കരിപ്പൂർ ചക്രപാണി ക്ഷേത്ര ചരിത്രം
ചക്രപാണി ക്ഷേത്രത്തിലെ കുളത്തിലാണ് (പത്മതീർഥം) ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം നടന്നതായി വിശ്വസിക്കുന്നത്. അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശാപം കിട്ടിയ 'ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ 'എന്ന ഒരു പാണ്ഡ്യ രാജാവ് ആനയായി മാറി. ഈ ആന കുളിക്കാനായി താമരക്കുളത്തിൽ (ചിറയിൽ) ഇറങ്ങി. തുടർന്ന് ആനയുടെ കാലിൽ മുതല കടിച്ചു പിടിച്ചു.
ദേവശാപമേറ്റ 'ഹുഹു' എന്ന ഗന്ധർവനായിരുന്നു ആ മുതല.
കരയ്ക്ക് കയറാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ച ആന കുളത്തിലെ താമരപ്പൂവ് പറിച്ച് എടുത്തുയർത്തി വിഷ്ണു ഭഗവാനോട് പ്രാർഥിച്ചു. അപ്പോൾ ഗരുഡൻ്റെ പുറത്ത് ലക്ഷ്മീസമേതനായി എത്തിയ മഹാവിഷ്ണു മുതലയുടെ തല സുദർശനചക്രം കൊണ്ട് അറുത്ത് ആനയെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മോക്ഷവും ലഭിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ ക്ഷേത്രക്കുളം ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട്. ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം നടന്ന പുണ്യ ഭൂമി ആയതിനാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു പ്രാർഥിച്ചാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
