Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ധ്വജ പ്രണാമവും, മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവാഹ കണക്ക് പറയുന്ന രംഗവും നീക്കണം; ഹാല്‍ സിനിമക്ക് "രണ്ട് വെട്ടുമായി" ഹൈക്കോടതി

ധ്വജപ്രണാമം, സംഘം കാവലുണ്ട്, രാഖി തുടങ്ങിയ പരാമര്‍ശങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു സിബിഎഫ്‌സി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിയ്‌ക്കുന്ന രംഗം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

HAAL MOVIE MALAYALAM CBFC CENSOR BOARD MALAYALAM MOVIE
'Haal' movie poster (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: സെൻസർ ബോർഡ് കടുംവെട്ട് നിർദേശിച്ച 'ഹാൽ' സിനിമയിലെ രണ്ട് രംഗങ്ങള്‍ നീക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ധ്വജ പ്രണാമത്തിലെ ധ്വജ എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കണം, മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്ന ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാണ് സെൻസർ ബോർഡ് നിർദേശിച്ചത്. രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയ ശേഷം നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിനെ സമീപിക്കാം.

അതേസമയം, നിർമ്മാതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് പരമാവധി രണ്ടാഴ്‌ചയ്‌ക്കകം പ്രദര്‍ശനാനുമതിയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ധ്വജപ്രണാമം, സംഘം കാവലുണ്ട്, രാഖി തുടങ്ങിയ പരാമര്‍ശങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു സിബിഎഫ്‌സി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന രംഗം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആകെ 15 സീനുകളിലാണ് സിബിഎഫ്‌സി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സീനുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയാലും എ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ നല്‍കാനാകൂവെന്ന് സിബിഎഫ്‌സി നിര്‍മ്മാതാക്കളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്നായിരുന്നു നിർമ്മാതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതിനിടെ ഹാൽ സിനിമയ്‌ക്ക് എതിരെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷ നൽകി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം മതസൗഹാർദത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. ക്രൈസ്‌തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്, താമരശേരി ബിഷപ്പിനെ ലൗ ജിഹാദിൻ്റെ പിന്തുണക്കാരനായി ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപേക്ഷയിൽ പരാമർശിച്ചത്. കൂടാതെ ഇത് ബിഷപ്പിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ യശസിനും, രൂപതയ്ക്കും അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കുമെന്നും സിനിമയ്ക്ക് ദേശവിരുദ്ധ അജണ്ടയുണ്ടെന്നും കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കട്ട് ചെയ്‌താൽ സിനിമാഗതി മാറുമെന്ന് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ മുഹമ്മദ് റഫീഖും നിർമാതാവ് ജൂബി ജോസും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കിാട്ടി. മുസ്‌ലിം യുവാവും ക്രിസ്‌ത്യൻ യുവതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടിയെയോ മതത്തെയോ അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബീഫ് ബിരിയാണിയല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ് സിനിമയിൽ കഴിക്കുന്നതെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. സിനിമയിലൂടെ നല്ല സന്ദേശം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ഹാൽ' വിശേഷങ്ങൾ

സംഗീതത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചലച്ചിത്രമായ 'ഹാൽ' നിർമിക്കുന്നത് ജെവിജെ പ്രൊഡക്ഷൻസാണ്. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്‌ത തിരക്കഥാകൃത്ത് നിഷാദ് കോയയാണ് 'ഹാലിൻ്റെ' രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഓർഡിനറി', 'മധുര നാരങ്ങ', 'തോപ്പിൽ ജോപ്പൻ', 'ശിക്കാരി ശംഭു' തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിഷാദ് കോയ തിരക്കഥയെഴുതുന്ന സിനിമയാണിത്.

ALSO READ: നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം ചുവരെഴുതി; ഒടുവിൽ സ്വന്തം പേര് എഴുതി സഖാവ്: പശ്ചിമ കൊച്ചി നസ്രത്തിലെ സ്ഥാനാർഥിയായി പി ജെ ദാസൻ

TAGGED:

HAAL MOVIE MALAYALAM
CBFC
CENSOR BOARD
HIGH COURT KERALA
HAAL MOVIE CBFC CENSORSHIP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.