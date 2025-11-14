ധ്വജ പ്രണാമവും, മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവാഹ കണക്ക് പറയുന്ന രംഗവും നീക്കണം; ഹാല് സിനിമക്ക് "രണ്ട് വെട്ടുമായി" ഹൈക്കോടതി
Published : November 14, 2025 at 4:19 PM IST
എറണാകുളം: സെൻസർ ബോർഡ് കടുംവെട്ട് നിർദേശിച്ച 'ഹാൽ' സിനിമയിലെ രണ്ട് രംഗങ്ങള് നീക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ധ്വജ പ്രണാമത്തിലെ ധ്വജ എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കണം, മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്ന ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാണ് സെൻസർ ബോർഡ് നിർദേശിച്ചത്. രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയ ശേഷം നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് സെന്സര് ബോര്ഡിനെ സമീപിക്കാം.
അതേസമയം, നിർമ്മാതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച് സെന്സര് ബോര്ഡ് പരമാവധി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം പ്രദര്ശനാനുമതിയില് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ധ്വജപ്രണാമം, സംഘം കാവലുണ്ട്, രാഖി തുടങ്ങിയ പരാമര്ശങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു സിബിഎഫ്സി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന രംഗം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആകെ 15 സീനുകളിലാണ് സിബിഎഫ്സി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സീനുകളില് മാറ്റം വരുത്തിയാലും എ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ നല്കാനാകൂവെന്ന് സിബിഎഫ്സി നിര്മ്മാതാക്കളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നായിരുന്നു നിർമ്മാതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതിനിടെ ഹാൽ സിനിമയ്ക്ക് എതിരെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷ നൽകി.
സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം മതസൗഹാർദത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്, താമരശേരി ബിഷപ്പിനെ ലൗ ജിഹാദിൻ്റെ പിന്തുണക്കാരനായി ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപേക്ഷയിൽ പരാമർശിച്ചത്. കൂടാതെ ഇത് ബിഷപ്പിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ യശസിനും, രൂപതയ്ക്കും അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കുമെന്നും സിനിമയ്ക്ക് ദേശവിരുദ്ധ അജണ്ടയുണ്ടെന്നും കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കട്ട് ചെയ്താൽ സിനിമാഗതി മാറുമെന്ന് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ മുഹമ്മദ് റഫീഖും നിർമാതാവ് ജൂബി ജോസും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കിാട്ടി. മുസ്ലിം യുവാവും ക്രിസ്ത്യൻ യുവതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയോ മതത്തെയോ അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബീഫ് ബിരിയാണിയല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ് സിനിമയിൽ കഴിക്കുന്നതെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. സിനിമയിലൂടെ നല്ല സന്ദേശം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
'ഹാൽ' വിശേഷങ്ങൾ
സംഗീതത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചലച്ചിത്രമായ 'ഹാൽ' നിർമിക്കുന്നത് ജെവിജെ പ്രൊഡക്ഷൻസാണ്. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് നിഷാദ് കോയയാണ് 'ഹാലിൻ്റെ' രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഓർഡിനറി', 'മധുര നാരങ്ങ', 'തോപ്പിൽ ജോപ്പൻ', 'ശിക്കാരി ശംഭു' തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിഷാദ് കോയ തിരക്കഥയെഴുതുന്ന സിനിമയാണിത്.
