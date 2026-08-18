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ചോദ്യ പേപ്പറിലെ സവര്‍ക്കര്‍ സ്‌തുതി; അധ്യാപകരുടെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ സ്റ്റേയില്‍ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നാളെ

സവർക്കറെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം, അധ്യാപകൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നാളെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പറയും.

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High Court Of Kerala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 6:06 PM IST

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എറണാകുളം: സവർക്കറെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമുൾപ്പെടുത്തിയതിൽ അധ്യാപകൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നാളെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പറയും. ചോദ്യപേപ്പർ എ ഇ ഒയ്ക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവായി ഇ മെയിൽ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അധ്യാപകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.

സവർക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണെന്നതിന് ഔദ്യോഗിക തെളിവില്ലെന്നു സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച് എ.ഇ.ഒയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും തനിക്കെതിരെ മാത്രം നടപടിയെടുത്തെന്നും അധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കി. സസ്പെൻഷൻ ശിക്ഷാ നടപടി അല്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി. അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമാണ് സസ്പെൻഷൻ. നടപടികൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ്. രാഷ്ട്രീയപരമായ നടപടിയല്ല എടുത്തത്.

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ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയതു മാത്രമല്ല അധ്യാപകനെതിരായ നടപടിക്ക് കാരണം. അക്കാദമികപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീഴ്ച്ചയുണ്ടായി. ചോദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ അധ്യാപകൻ്റെ ജാഗ്രത കുറവ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചുവെന്നും സർക്കാർ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈയില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരെന്നായിരുന്നു വിവാദ ചോദ്യം. ചരിത്രപരമായ വസ്‌തുതകള്‍ക്ക് നിരക്കാത്തതും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതും ആണ് ചോദ്യം എന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗുരുപ്രസാദിനെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടര്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തത്.

വിവാദമായ ക്വിസ് മത്സരം

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ്ങിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കുമ്പള ഉപജില്ലയിലെ പള്ളത്തടുക്ക സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ഗുരുപ്രസാദിനെതിരെ അന്വേഷണവിധേയമായി നടപടിയെടുത്തത്. ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് കാസർകോട്, കുമ്പള, മഞ്ചേശ്വരം ഉപജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽപി, യുപി വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഫ്രീഡം ക്വിസ് 2026 സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇതിൽ എൽപി വിഭാഗത്തിലെ ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ആര് എന്നതായിരുന്നു. ഉത്തരസൂചികയിൽ നൽകിയിരുന്ന മറുപടി വി ഡി സവർക്കർ എന്നായിരുന്നു. 15 ചോദ്യങ്ങൾക്കു പുറമേ നൽകിയ അഞ്ച് ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതായിരുന്നു ഇത്. ഇതാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും നടപടിക്കും ആധാരമായത്.

സർക്കാർ നിലപാടും പ്രതിഷേധവും
സംഘപരിവാർ ആഭിമുഖ്യമുള്ള അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് ചോദ്യം തയാറാക്കിയതെന്നായിരുന്നു പ്രധാന പരാതി. എന്നാൽ, ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലമില്ലാത്തതും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമായ ചോദ്യമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ്റെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായല്ല ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. ഇത്തരം ചോദ്യപ്പേപ്പർ തയാറാക്കിയത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന കാസർകോട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു.

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VD SAVARKAR QUIZ CONTROVERSY
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