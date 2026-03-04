സ്പാർക്ക് ഡാറ്റാ വിവാദം: "മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാരല്ല, തലവൻ മാത്രം"; സർക്കാരിനെ തിരുത്തി ഹൈക്കോടതി
സ്പാർക്ക് പോർട്ടലിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സന്ദേശമയക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സ്വകാര്യതാലംഘനമാണോ എന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിശോധിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാരിൻ്റെ തലവൻ മാത്രമാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച കോടതി ഐടി മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചു
Published : March 4, 2026 at 6:48 PM IST
എറണാകുളം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവർക്ക് നന്ദി സന്ദേശം അയയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് അനുമതി അപേക്ഷ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച് സർക്കാർ. എന്നാൽ സർക്കാർ അപേക്ഷയെ ഹർജിക്കാർ തുറന്നെതിർത്തു.
നന്ദി സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നതിലെന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഹർജിക്കാരോട് ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ പൊതുവായ നന്ദി അറിയിച്ചതാണെന്ന് ഹർജിക്കാർ മറുപടി നൽകി.
ശമ്പള വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന 'സ്പാർക്ക്' (SPARK) പോർട്ടലിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നന്ദി സന്ദേശമയക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമാണോ എന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കും. ശമ്പളം അക്കൗണ്ടിലെത്തി എന്ന് അറിയിക്കാൻ മാത്രമാണോ സ്പാർക്കിലെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നന്ദി സന്ദേശമയക്കാൻ ഐടി മിഷന് കൈമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാരിൻ്റെ തലവനാണെന്നും സന്ദേശമയച്ചതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നുമായിരുന്നു സ്പാർക്ക് ഡാറ്റാ ചോർച്ചയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാദം. സന്ദേശമയച്ചത് ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗ നടപടികളുടെ ഭാഗമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ സർക്കാർ പൗരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റകളുടെ ട്രസ്റ്റി കൂടിയാണ് സർക്കാരെന്നും പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ "മുഖ്യമന്ത്രിയെ സർക്കാരെന്ന് വിളിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സർക്കാരിൻ്റെ തലവൻ മാത്രമാണെന്നും" കോടതി മറുപടി നൽകി. സന്ദേശം അയച്ചതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും സേവന സംബന്ധമായ സന്ദേശമാണ് അയച്ചതെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
സ്പാർക്ക് ഡാറ്റാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ ഐടി മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. നിയമാനുസൃതമായ രീതിയിൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും അവ സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമായി കാണാനാകില്ലെന്നും സർക്കാർ വാദിച്ചു. വിവരശേഖരണത്തിനായി ഏകീകൃത രജിസ്ട്രി രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നന്ദി സന്ദേശം അയക്കാൻ അനുമതി തേടി സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഉപഹർജി കോടതി നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ഡിഎ അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമ്രന്തിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് വിവാദമായത്. കേരള സർക്കാരിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ, പെൻഷൻ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രീകൃത വെബ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനമായ സ്പാർക്കിൽ (SPARK Service and Payroll Administrative Repository for Kerala) നിന്നും മുഖ്യമ്രന്തിയുടെ ഓഫീസിന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാവില്ലെന്ന വാദമാണ് ഉയര്ന്നത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ എന്നിവർക്ക് പുറമേ ക്ഷേമപെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ, സ്ത്രീസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ, സംരംഭകർ എന്നിവർക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശമെത്തിയത്.
Also Read: എതിർപ്പുകൾ തള്ളി സെക്രട്ടറിയേറ്റ്; ഉടുമ്പൻചോലയിൽ കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ, പേരാവൂരിൽ സണ്ണി ജോസഫിനെ നേരിടാൻ കെ കെ ശൈലജ