വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തുടരും; സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി
കമ്പനി നിയമപ്രകാരമുള്ള ഡിൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഭാരവാഹികളെ അയോഗ്യരാക്കിയ നടപടിക്കാണ് സ്റ്റേ. അപ്പീലിൽ എതിർകക്ഷികൾ മൂന്ന് മാസത്തിനകം മറുപടി നൽകണം.
Published : March 23, 2026 at 1:56 PM IST
എറണാകുളം: എസ്എൻഡിപി യോഗം ഭാരവാഹി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ നീക്കിയ ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. വെള്ളാപ്പള്ളിയും ഭരണസമിതിയും അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ഉത്തരവ് വന്നതോടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് തുടരാനാകും.
വെള്ളാപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അപ്പീലിൽ എതിർകക്ഷികൾക്ക് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നോട്ടിസ് അയച്ചു. കേസിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം മറുപടി നൽകാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. കമ്പനി നിയമപ്രകാരമുള്ള ഡയറക്ടർ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ (ഡിൻ) ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അയോഗ്യരാക്കി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്.
മാർച്ച് 12നാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളിയെ നീക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വന്നത്. കമ്പനി നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം നടന്നെന്നും വാർഷിക റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിച്ചില്ലെന്നും കാട്ടിയായിരുന്നു ഭരണസമിതിയെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അയോഗ്യരാക്കിയത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. എംഎൻ സോമൻ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്നിവർക്കാണ് സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്.
നിയമപോരാട്ടം
ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെള്ളാപ്പള്ളിയും മറ്റ് ഡയറക്ടർമാരും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചു. വിശദമായ വാദം കേട്ട ശേഷം മാത്രമേ ഹർജിയിൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നൽകാനോ സ്റ്റേ അനുവദിക്കാനോ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഭരണസമിതിയെ അയോഗ്യരാക്കിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധവും അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളതുമാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. കേസ് പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതോടെ എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിൻ്റെ സംഘടനാതലത്തിലും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.
അപ്പീലിലെ വാദങ്ങൾ
കമ്പനി നിയമപ്രകാരമുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിലാണെന്നും സിവിൽ കോടതികൾക്കോ ഹൈക്കോടതിക്കോ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ അധികാരമില്ലെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിൻ്റെ വാർഷിക റിട്ടേണുകൾ കൃത്യമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ടർ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ വ്യക്തമായ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡിൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അപ്പീലിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് എസ്എൻഡിപി യോഗം. അതിനാൽ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഡിൻ നമ്പർ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിന് ബാധകമല്ലെന്ന വാദമാണ് ഭാരവാഹികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് വന്നതോടെ ഭരണസമിതിക്ക് തൽക്കാലം വലിയൊരാശ്വാസമായി. എതിർകക്ഷികളുടെ മറുപടി ലഭിച്ച ശേഷം കേസിൽ ഹൈക്കോടതി കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കും. അതിന് ശേഷമാകും കോടതി അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവിക്കുക.
