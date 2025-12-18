Kerala Local Body Elections2025

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആശ്വാസം; മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടില്‍ ഇഡി അയച്ച കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് സ്‌റ്റേ ചെയ്‌ത് ഹൈക്കോടതി

മസാല ബോണ്ടിൽ ഇഡി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌താണ് കിഫ്ബിക്ക് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

Pinarayi Vijayan (ETV Bharat)
എറണാകുളം: മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിലെ ഫെമ ചട്ടലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ .ഡി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കടക്കം അയച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് സ്റ്റേ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹർജിയിലാണ് ഇ.ഡി. നോട്ടീസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും തടഞ്ഞത്. മസാല ബോണ്ടിൽ ഇഡി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌താണ് കിഫ്ബിക്ക് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഇഡി നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമാണെന്നാണ് ഹർജിയിലെ വാദം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടായോ നിരോധിത ഭൂമി വാങ്ങലായോ കണക്കാക്കാനാവില്ല. വികസനത്തിന് ഭൂമി അത്യാവശ്യമാണെന്നും, ആർ.ബി.ഐ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കിഫ്ബി ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ മുൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക്, കിഫ്ബി സി.ഇ.ഒ കെ.എം.എബ്രഹാം എന്നിവരും ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഇ.ഡി നോട്ടീസിന് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത്. സ്റ്റേ വന്നതോടുകൂടി നോട്ടീസ് ലഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, കിഫ്ബി, സി.ഇ.ഒ കെ.എം. എബ്രഹാം, തോമസ് ഐസക്ക് എന്നിവർക്കെതിരെ നോട്ടീസിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇ.ഡിയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാനാകില്ല.

ആദ്യം കിഫ്ബിയുടെ ഹർജിയിലായിരുന്നു ഇ.ഡി. നോട്ടീസ് സ്റ്റേ ചെയ്‌തത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ മറ്റു മൂന്നു പേരും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. മസാല ബോണ്ട് വഴി സമാഹരിച്ച പണം സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ഇ.ഡി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനെതിരായ ഹർജിയിൽ കിഫ്ബി വാദമുന്നയിച്ചിരുന്നത്.

ഭൂമി വാങ്ങുകയല്ല വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കകയാണ് ചെയ്‌തതെന്നും കിഫ്ബി വാദമുയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മസാല ബോണ്ടുവഴി സമാഹരിച്ച പണം വികസന പദ്ധതികൾക്കായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഇഡിയുടെ നിലപാട്. സർക്കാരിന്‍റെ കൈവശമുളള ഭൂമിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഫണ്ടുകൊണ്ട് സർക്കാരിലേക്ക് വന്ന ഭൂമിയിലോ ആയിരുന്നു മസാല ബോണ്ടിലെ പണം വിനിയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നടപടികൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെന്നും ഫെമ സംബന്ധിച്ച അധികാര പരിധിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി നോട്ടീസയച്ചതെന്നും ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു .

വിദേശത്തുനിന്ന് ധനസമാഹരണം നടത്തിയതിൽ ഫെമ ചട്ട ലംഘനം ഉണ്ടെന്ന ഇ ഡി റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി. 2672 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതിൽ 467 കോടി രൂപ ഭൂമി വാങ്ങാൻ കിഫ്ബി ഉപയോഗിച്ചതിൽ ചട്ടലംഘനം ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. 2019ലെ കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിൽ ഫെമ ചട്ട ലംഘനം നടന്നെന്നായിരുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടേറ്റിന്‍റെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാല്‍, മസാല ബോണ്ട് വഴി സമാഹരിച്ച പണം സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പദ്ധതികൾക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് കിഫ്ബി വാദം.

