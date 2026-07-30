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സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി! പൊലീസ് സംഘടനകളുടെ പുനഃ ക്രമീകരണ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്‌ത് ഹൈക്കോടതി

കേരള പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ. കെ.പി.ഒ.എ യുടെ ആസ്‌തി 60:40 അനുപാതത്തില്‍ രണ്ട് സംഘടനകള്‍ക്കുമായി വീതിച്ച് നല്‍കാനായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം.

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ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 2:18 PM IST

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എറണാകുളം: സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായി പൊലീസ് സംഘടനകളുടെ പുനഃക്രമീകരണ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്‌ത് ഹൈക്കോടതി. മൂന്ന് പൊലീസ് സംഘടനകളിൽ ഒന്ന് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടായി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് കോടതി മൂന്നാഴ്‌ചത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്‌തത്. കേരള പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ. അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനവും കോടതി തടഞ്ഞു.

ആഭ്യന്തര വകുപ്പിറക്കിയ ഉത്തരവിന്മേൽ തുടർനടപടികൾ പാടില്ലെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പുനഃസംഘടന നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാരണങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ കാണുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം. സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫീസര്‍ മുതല്‍ ഗ്രേഡ് എസ്‌ഐ വരെയുള്ളവര്‍ പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗവും എസ്‌ഐ മുതല്‍ ഐപിഎസ് അല്ലാത്ത എസ്‌പി വരെയുള്ളവര്‍ കേരള പൊലീസ് സീനിയര്‍ ഓഫീസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പുനഃക്രമീകരണ ഉത്തരവ്.

സർക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി

കേരള പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പുനഃസംഘടനയുടെ ആവശ്യകതയും ആസ്‌തി വിഭജനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും കോടതി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. നിര്‍ത്തലാക്കിയ കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സംഘടനയായ കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ കെ.പി.ഒ.എ യുടെ ആസ്‌തി വിഭജനത്തിൻ്റെ അനുപാതം തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്തെന്നും ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ തീരുമാനമെന്നും ഹർജി പരിഗണിക്കവെ ഹൈക്കോടതി ചോദ്യമുയർത്തി.

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ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പൊലീസ് സംഘടനാ പുനഃക്രമീകരണ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹര്‍ജിയിലെ ആവശ്യം. സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നും സംഘടന രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ അവകാശത്തിന്‍റെ ലംഘനമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. സെപ്‌റ്റംബർ 30 ന് മുമ്പ് പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വരുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ്. അതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനായാണ് അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. എന്നാൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായി അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനവും കോടതി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

കെ.പി.ഒ.എ യുടെആസ്‌തി 60 - 40 അനുപാതത്തില്‍ രണ്ട് സംഘടനകള്‍ക്കുമായി വീതിച്ച് നല്‍കാനായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ലംഘിക്കുന്നതാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവെന്നാണ് പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ വാദം. 47 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയിലെ സേനാംഗങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താന്‍ പാർലമെൻ്റിന് മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് അധികാരമെന്നും കൂടിയാലോചനകള്‍ ഇല്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായാണ് പുനസംഘടനയെന്നുമാണ് ഇതിനെതിരെ ഉയരുന്ന മറ്റ് വാദങ്ങൾ.

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KERALA HIGH COURT
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KERALA POLICE ASSOCIATION PETITION
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