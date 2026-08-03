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സർക്കാരിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; പൊലീസ് അസോസിയേഷന്‍ പുനഃക്രമീകരണത്തിലെ സ്റ്റേ തുടരും

പൊലീസ് അസോസിയേഷന്‍ പുനഃക്രമീകരണത്തിൽ അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിക്ക് മേലുള്ള സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റേ തുടരും.

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ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 1:22 PM IST

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എറണാകുളം: പൊലീസ് അസോസിയേഷന്‍ പുനഃക്രമീകരണത്തിൽ സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിക്ക് തിരിച്ചടി. അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിക്ക് മേലുള്ള സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റേ തുടരും. സ്റ്റേ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഭരണാനുകൂല സംഘടനാ നേതാവിൻ്റെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബഞ്ച് തള്ളി, തുടർന്ന് അപ്പീൽ പിൻവലിച്ചു.

പൊലീസ് സംഘടനകളുടെ പുനഃക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിയാഗിച്ച അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ചിൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് ഭരണാനുകൂല സംഘടനാ നേതാവ് ജി ആര്‍ അജിത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സ്റ്റേ റദ്ദാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച കോടതി ആവശ്യം തള്ളുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹർജിക്കാരൻ തന്നെ അപ്പീൽ പിൻവലിച്ചു. എതിർപ്പ് സിംഗിൾ ബഞ്ചിനെ അറിയിക്കാൻ ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് ഹർജിക്കാരനോട് നിർദേശിച്ചു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 30 നാണ് പൊലീസ് സംഘടനകളുടെ പുനഃക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌ത് അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞത്. സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫിസര്‍ മുതല്‍ ഗ്രേഡ് എസ്‌ഐ വരെയുള്ളവര്‍ പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗവും. എസ്‌ഐ മുതല്‍ ഐപിഎസ് അല്ലാത്ത എസ്‌പി വരെയുള്ളവര്‍ കേരള പൊലീസ് സീനിയര്‍ ഓഫിസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പുനഃക്രമീകരണ ഉത്തരവ്.

പൊലീസ് അസോസിയേഷന്‍ പുനഃക്രമീകരണ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹര്‍ജി

ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പൊലീസ് സംഘടനാ പുനഃക്രമീകരണ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹര്‍ജിയിലെ ആവശ്യം. സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നും സംഘടന രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ അവകാശത്തിന്‍റെ ലംഘനമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. സെപ്‌റ്റംബർ 30 ന് മുമ്പ് പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വരുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ്. അതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനായാണ് അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. എന്നാൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായി അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനവും കോടതി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

കെ.പി.ഒ.എ യുടെആസ്‌തി 60 - 40 അനുപാതത്തില്‍ രണ്ട് സംഘടനകള്‍ക്കുമായി വീതിച്ച് നല്‍കാനായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ലംഘിക്കുന്നതാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവെന്നാണ് പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ വാദം. 47 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയിലെ സേനാംഗങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താന്‍ പാർലമെൻ്റിന് മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് അധികാരമെന്നും കൂടിയാലോചനകള്‍ ഇല്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായാണ് പുനസംഘടനയെന്നുമാണ് ഇതിനെതിരെ ഉയരുന്ന മറ്റ് വാദങ്ങൾ.

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