ETV Bharat / state

'ഇത് ഗുരുതര വീഴ്ച, ജനങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും'; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ എസ്‌ഐടിയെ നിർത്തിപ്പൊരിച്ച് ഹൈക്കോടതി

കുറ്റപത്രം നൽകാത്തതിനാലാണ് പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഇത് പൊതുജനങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെടുക്കാത്തതും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലങ്ങൾ വൈകുന്നതും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നു.

Sabarimala gold case update High Court slams SIT team Gold theft case bail news Kerala temple gold theft
ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 3:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകുന്നതിനെതിരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്‌ഐടി) ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ രൂക്ഷവിമർശനം. പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണത്തിൽ സംശയം തോന്നാൻ കാരണമാകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ നിരീക്ഷിച്ചു.

സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒയും കേസിലെ പന്ത്രണ്ടാം പ്രതിയുമായ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞത്. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 90 ദിവസം തികയാറാകുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം കുറ്റപത്രം നൽകിയാൽ മാത്രമേ പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് തടയാനാകൂ എന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. സ്വർണക്കൊള്ള പോലുള്ള അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം കാണിക്കുന്ന മെല്ലെപ്പോക്കിനെ കോടതി കർശനമായി ചോദ്യം ചെയ്തു.

തനിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അറസ്റ്റ് നടപടികളിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുറ്റപത്രം വൈകുന്നത് കാരണം പ്രധാന പ്രതികൾക്കടക്കം സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് അന്വേഷണത്തെ തന്നെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തടയുന്നതിനായി എത്രയും വേഗം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി.

കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ആദ്യ കേസിൽ ജില്ലാ കോടതിയിൽ നിന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മുരാരി ബാബുവിനും രണ്ട് കേസുകളിൽ ജാമ്യം കിട്ടി. അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതാണ് ഇവർക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്. ഭൂരിഭാഗം പ്രതികളും 90 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റപത്രം ഇനിയും വൈകിയാൽ എല്ലാവർക്കും ജാമ്യം ലഭിക്കും. ഇത് അന്വേഷണ സംഘത്തെയും അന്വേഷണത്തെയും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എസ്‌ഐടിക്ക് എതിരെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ലെങ്കിലും കുറ്റപത്രം വൈകുന്നതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

തൊണ്ടിമുതൽ എവിടെ? തെളിവ് ശേഖരണത്തിൽ മെല്ലെപ്പോക്ക്

കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുക എന്നത് എസ്‌ഐടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലവിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതും പല ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലങ്ങളും ലഭിക്കാത്തതും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാത്തതും ഇതിന് തടസമാകുന്നു. ഏകദേശം 44 കിലോയോളം (44,147 ഗ്രാം) സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുമ്പോഴും വെറും 467 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായത്. ബാക്കി സ്വർണം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കുറ്റപത്രം തയാറാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്. എ പത്മകുമാറിനെതിരെയുള്ള തെളിവ് ശേഖരണത്തിൽ എസ്‌ഐടിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

സ്വർണം ചെമ്പ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ മിനിറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കൈയക്ഷര പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചത് വെറും മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് മാത്രമാണെന്നത് അന്വേഷണത്തിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കൈപ്പടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ പോലും ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. കൂടാതെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിൻ്റെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ഗൂഢാലോചനയിലെ പ്രധാനിയാണെന്ന് എസ്‌ഐടി വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറ്റപത്രം വൈകുന്നത് തിരിച്ചടിയാകുന്നു.

തുടർനടപടികൾ വൈകുന്നത് തിരിച്ചടിയാകും

ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. 90 ദിവസം പിന്നിട്ട ഈ കേസിലും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കും. പ്രധാന പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ മറ്റ് പ്രതികളും ഇതേ വാദം ഉന്നയിച്ച് ജാമ്യം നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എസ്‌ഐടി തന്നെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് കേസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകരുതെന്നും പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് തടയണമെന്നും കോടതി കർശനമായി നിർദേശം നൽകിയത്.

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെപ്പോലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് 90 ദിവസത്തിന് ശേഷം ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തും. ദേവസ്വം ബോർഡിലെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് കോടതി നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു. പത്മകുമാറിനെ മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അന്വേഷണം സംശയകരമാണെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് വിജയകുമാർ, ശങ്കർദാസ് എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് കോടതി നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികൾക്ക് തുടർച്ചയായി സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഇപ്പോഴുണ്ട്.

പത്മകുമാർ ജയിലിലായിട്ട് 70-75 ദിവസത്തോളമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കുറ്റപത്രം വൈകിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒത്താശ ചെയ്യാനാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ളവർ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. കുറ്റമറ്റതും ശാസ്ത്രീയവുമായ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് എസ്‌ഐടി ശ്രമിക്കുന്നത്.

തിരക്കിട്ട് കുറ്റപത്രം നൽകി തിരിച്ചടി നേരിടാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ വിമർശനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം നിർബന്ധിതരായേക്കും. ദേവസ്വം ബെഞ്ച് ഇതുവരെ എസ്‌ഐടിക്ക് എതിരെ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ തുടർച്ചയായ വിമർശനങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ്. ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് മുൻപ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമോ അതോ നടപടികൾ ഇനിയും നീളുമോ എന്നത് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്.

Also Read:- 'കാശൊക്കെ എവിടെ നിന്നുവരുന്നു എങ്ങോട്ടുപോകുന്നു'; ആന്‍റോ ആൻ്റണിക്കെതിരെ കെപി ഉദയഭാനു

TAGGED:

SABARIMALA GOLD CASE UPDATE
HIGH COURT SLAMS SIT TEAM
GOLD THEFT CASE BAIL NEWS
KERALA TEMPLE GOLD THEFT
SABARIMALA GOLD THEFT CASE DELAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.