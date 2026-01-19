'പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനാണോ ശ്രമം?'; ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ ഹർജിക്കാർക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
സ്വർണക്കവർച്ചയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ഹർജിയെ ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണോ ശ്രമമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. കേസ് ഫെബ്രുവരി നാലിലേക്ക് മാറ്റി.
Published : January 19, 2026 at 12:43 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അഖില കേരള തന്ത്രി പ്രചാരക് സഭ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണോ ഹർജിക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും മനസിലാക്കാതെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനോടകം പത്തോളം ഇടക്കാല ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന കാര്യം ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അറസ്റ്റിലായ എല്ലാവരും നിരപരാധികളാണെന്നാണ് ഹർജിക്കാർ പറയുന്നത്. ഇത്തരം വാദങ്ങളിലൂടെ കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണോ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം. തുടർന്ന് ഹർജിയിലെ എതിർകക്ഷികളോട് നിലപാട് തേടിയ കോടതി കേസ് സമാനമായ മറ്റ് ഹർജികൾക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കാനായി ഫെബ്രുവരി 4ലേക്ക് മാറ്റി.
സിബിഐ അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യം
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പൊലീസ് രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. അതിനാൽ അന്വേഷണം സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 'വാജിവാഹനം' കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തെ നിലവിലെ കേസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കമാണെന്നും ഹർജിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. സ്വർണക്കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാകില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ വാദങ്ങളുന്നയിക്കുന്നു.
മോഷണം പോയ സ്വർണം വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന ആശങ്കയും ഹർജിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും ഇൻ്റർപോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരുമെന്നും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ കേസ് വെറുമൊരു മോഷണക്കേസ് എന്നതിലുപരി ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പവിത്രതയുമായും ഭക്തരുടെ വിശ്വാസവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അതീവ ഗൗരവകരമായ ഒന്നായാണ് നിയമവിദഗ്ധരും പൊതുസമൂഹവും നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലം പ്രതികളെ പിടികൂടുക എന്നതിനപ്പുറം ക്ഷേത്രസുരക്ഷയിലെ വീഴ്ചകളും ഭരണപരമായ പാളിച്ചകളും കൂടി അന്വേഷണപരിധിയിൽ വരണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം
ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദങ്ങളിൽ വൈരുധ്യമുണ്ടെന്ന കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം കേസിൻ്റെ ഗതിയെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ പ്രതികളെ നിരപരാധികളായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ഗൂഢനീക്കമാണോ എന്ന് കോടതി സംശയിക്കുന്നത് അതീവ ഗൗരവതരമാണ്. നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്നും ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്താതിരിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പക്ഷം.
തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത വാജിവാഹനം എന്ന തൊണ്ടിമുതൽ യഥാർഥ സ്വർണക്കവർച്ചയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള പൊലീസ് തന്ത്രമാണെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു. ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളാണോ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന പൊലീസിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്നും അന്തർസംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളുള്ള ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ തെളിവുശേഖരണം കാര്യക്ഷമമാകണമെങ്കിൽ സിബിഐ പോലൊരു കേന്ദ്ര ഏജൻസി തന്നെ വേണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്. തമിഴ്നാട്, കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്ഷേത്രമോഷണ മാഫിയകൾക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടോയെന്ന സംശയവും ബലപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം ഹർജിക്കാരുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടെന്നും പത്തോളം ഇടക്കാല ഉത്തരവുകളിലൂടെ അന്വേഷണപുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസുമാർ വ്യക്തമാക്കിയത് പൊലീസിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. ഫെബ്രുവരി 4ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ ഹർജികളിലെ വാദങ്ങളും നിർണായകമാകും.
കേസിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ, തൊണ്ടിമുതലുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ, ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കോടതി പരിശോധിക്കും. ഭക്തരുടെ വികാരത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ച ഈ സംഭവത്തിൽ സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് കോടതിയുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം.
