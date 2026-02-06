ETV Bharat / state

'ഭയമാണെങ്കിൽ പണി നിർത്തി പോകൂ'; അനധികൃത ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി

ഒരു വശത്ത് ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് 'സ്വച്ഛ് ഭാരതിനെ'ക്കുറിച്ചും 'നവകേരളത്തെ'ക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

KERALA HC (ETV Bharat)
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ പാതയോരങ്ങളിലെ അനധികൃത ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാരിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം.

കേരളത്തിലുടനീളം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡുകളും കൊടികളും തോരണങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒരുപോലെ പങ്കാളികളാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഒരു വശത്ത് ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് 'സ്വച്ഛ് ഭാരതിനെ'ക്കുറിച്ചും 'നവകേരളത്തെ'ക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അനധികൃത ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഭയമാണെങ്കിൽ അവർ പണി അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും കോടതി കർശനമായി പറഞ്ഞു.

കൊച്ചി നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച അനധികൃത ബോർഡുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണെന്ന് ആരാഞ്ഞ കോടതി, നിയമലംഘനം നടത്തിയ ഏജൻസിയെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർദേശിച്ചു.

നഗരത്തിൽ മാത്രം ഇന്ന് 248 അനധികൃത ബോർഡുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദേശീയ നേതാവിന്‍റെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായി ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ നിയമലംഘനത്തിന് എതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്.ഐ.ആർ ഹാജരാക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

സമാനമായ രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ച അനധികൃത ബോർഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും കോടതി അന്വേഷിച്ചു. അവിടുത്തെ നിയമനടപടികളുടെ എഫ്.ഐ.ആറും ഹാജരാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

നേരത്തേ, തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ ബിജെപിക്ക്‌ പിഴയിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് അനുമതിയില്ലാതെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷൻ റവന്യു ഓഫീസര്‍ പിഴയിട്ടിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ ഇവരെ സ്ഥലംമാറ്റിയത്. കോര്‍പ്പറേഷൻ റവന്യു ഓഫീസറായിരുന്ന ജി. ഷൈനിയെ റവന്യു വിഭാഗത്തി നിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. അനുമതിയില്ലാതെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ബിജെപിക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ ഇവർ പിഴയിട്ടിരുന്നു.

പാതയോരങ്ങളിലെ അനധികൃത ബോർഡുകൾ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും വാഹനയാത്രികർക്കും അപകട ഭീഷണിയാണെന്ന് കാണിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഹൈക്കോടതി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2018 മുതൽ വിവിധ ഉത്തരവുകളിലൂടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾക്ക് കോടതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

മുൻപ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ കാറ്റിൽപ്പെട്ട് വീണ് യാത്രക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെടുന്നത്. കോടതിയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിയെടുക്കാത്തതിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

