"ജയിൽ കണ്ടത് ഡിജിപിയായിരുന്നപ്പോൾ മാത്രം"; തച്ചങ്കരിയെ കുടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി, ഹർജി പിൻവലിച്ചാലും വിടില്ല
ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ജയിലിൽ കിടക്കാതെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറിയതിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി
Published : November 12, 2026 at 1:10 PM IST
എറണാകുളം: വിദേശയാത്രയ്ക്കായി ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടി സമർപ്പിച്ച ഉപഹർജിയിൽ മുൻ ഡിജിപി ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരിയെ വീണ്ടും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതി. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ജയിലിൽ കഴിയാതെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിനെക്കുറിച്ചും കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് കോടതി പ്രതികരിച്ചത്. വിമർശനം കടുത്തതോടെ ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ തച്ചങ്കരി അനുമതി തേടിയെങ്കിലും, ഹർജി പിൻവലിച്ചാലും വിടില്ലെന്നും സ്വമേധയാ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിടുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തച്ചങ്കരി ജയിൽ കണ്ടത് ഡിജിപിയായിരുന്നപ്പോൾ മാത്രമാണെന്ന് കോടതി പരിഹസിച്ചു. ശ്വാസംമുട്ടലുണ്ടെന്നും ശ്വസനസഹായത്തിനുള്ള ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് തച്ചങ്കരി അഭിഭാഷകൻ മുഖേന കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇത്രയധികം അസുഖമുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ദുബായിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് കോടതി തിരിച്ചുചോദിച്ചു.
"ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അസുഖം വരികയും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ കോടതിയിലിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണെന്ന് ജനം സംശയിക്കും. കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് ഓർക്കണം," എന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ഇന്നും വിമർശനം ആവർത്തിച്ചു. തച്ചങ്കരി എത്ര ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നുവെന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ രേഖകൾ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.
ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ജയിലിൽ കിടക്കാതെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറിയതിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഗൂഢാലോചന തെളിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ നൽകിയ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ തച്ചങ്കരിയുടെ അസുഖം സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, ഹർജി വിധി പറയാനായി മാറ്റി.
അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ശിക്ഷാ വിധി മരവിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി തച്ചങ്കരിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഷാർജയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജരായി ജോലി വാഗ്ദാനമുണ്ടെന്ന് കാട്ടിയാണ് തച്ചങ്കരി ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
2003 മുതൽ 2007 വരെയുള്ള കാലത്ത് ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച കേസിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 17-നാണ് കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതി ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരിയെ നാല് വർഷം കഠിനതടവിനും 30.84 ലക്ഷം രൂപ പിഴയ്ക്കും ശിക്ഷിച്ചത്. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 15-ന് ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.
വർഗീസ് വധക്കേസിൽ ഐജിയായിരുന്ന ലക്ഷ്മണന് ശേഷം തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഉന്നത ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരി. അതേസമയം, അഴിമതി കേസിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഡിജിപി റാങ്കിലുള്ള ആദ്യ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തച്ചങ്കരി. ഉന്നത പൊലീസ് പദവി വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരി ശിക്ഷാ ഇളവ് അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ബോബി കുരുവിള നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്.