എസ്ഐആര്‍ നീട്ടിവയ്ക്കല്‍; ഇടപെടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, സര്‍ക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം

എസ്.ഐ.ആർ (തീവ്രവോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം) നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഇടപെടാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ഹർജിയിലെ തുടർനടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 5:29 PM IST

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്രവോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്.

എസ്.ഐ.ആർ (തീവ്രവോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം) നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഇടപെടാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ഹർജിയിലെ തുടർനടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ എസ്.ഐ.ആർ. നടപ്പാക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും അതിനാൽ നടപടികൾ നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാരിന്‍റെ ആവശ്യം. തിരക്കിട്ട് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ എസ്.ഐ.ആർ. നടപ്പാക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്ഷാമവും ഭരണസ്തംഭനവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

എന്നാൽ എസ്.ഐ.ആർ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്ഷാമം ഉണ്ടെന്ന കാര്യം സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ നിലപാട്.

എസ്.ഐ.ആർ. നടപടികൾ പകുതിയിലേറെ പൂർത്തിയായെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധിക്കിടയാക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. എസ്.ഐ.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതല്ലേ ഉചിതമെന്നും വാദത്തിനിടെ ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ ചോദിച്ചിരുന്നു.

മെയ് മാസത്തിലാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും എസ്.ഐ.ആർ. നടപ്പാക്കാൻ സാവകാശമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാദം. എന്നാൽ മാർച്ച് - ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും സമയക്കുറവുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഇതിന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ മറുപടി. എസ്ഐആർ നീട്ടിവയ്ക്ക‌ണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം അതിവേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോള്‍ കേരളവും മധ്യപ്രദേശും എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോമുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 2002 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടിക ആധാരമാക്കി വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്ക്കരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നിരവധിയാണെന്ന കേരളത്തിൻ്റെ വാദം നിലനിൽക്കെയാണ് ഫോം വിതരണത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലാണെന്ന കണക്കുകള്‍ പുറത്ത് വന്നത്.

കേരളത്തില്‍ ആകെ രണ്ട് കോടി എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് (27850855) വോട്ടര്‍മാരുള്ളതില്‍ 62.50 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം വിതരണം ചെയ്‌തത്. 24468 ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫിസര്‍മാരാണ് ( ബിഎല്‍ഒ) കേരളത്തില്‍ ഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ നിയോഗിച്ച 54624 ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഏജന്‍റുമാരും ഇവര്‍ക്കൊപ്പം എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ പങ്കാളികളായുണ്ട്.

