ETV Bharat / state

പൊന്നാനി ബലാത്സംഗക്കേസ്: എഫ്.ഐ.ആർ വൈകുന്നതിൽ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി

മലപ്പുറം മുൻ എസ്.പി സുജിത് ദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഈ മാസം ഒൻപതിനാണ് പൊന്നാനി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്

RAPE CASE MALAPPURAM HIGH COURT QUESTIONS LACK OF FIR POLICE OFFICERS RAPE CASE RAPE CASE
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: പൊന്നാനിയിൽ പരാതിക്കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തെന്ന കേസിൽ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിൽ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി. കേസെടുക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടും നടപടി വൈകുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് സമൂഹത്തിൽ അരാജകത്വത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന് നോട്ടിസ്
മലപ്പുറം മുൻ എസ്.പി സുജിത് ദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഈ മാസം ഒൻപതിനാണ് പൊന്നാനി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം തീയതിയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നും, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ട കേസാണെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പൊലീസ് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യസമയത്ത് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും ഇത് നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കേസെടുക്കണമെന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ മലപ്പുറം മുൻ എസ്.പി സുജിത് ദാസ്, തിരൂർ മുൻ ഡിവൈ.എസ്.പി വി.വി ബെന്നി, പൊന്നാനി മുൻ എസ്.എച്ച്.ഒ വിനോദ് വലിയാറ്റൂർ എന്നിവർ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി. കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന പൊന്നാനി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്പീലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പരാതിക്ക് പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും, തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും അപ്പീലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരാതിക്ക് ആധാരമായ സംഭവം
2022ൽ നടന്ന സംഭവത്തിലാണ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലെ ചില സ്വത്ത് തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയുമായി പൊന്നാനി പൊലീസിനെ സമീപിച്ച സ്വദേശിനിയായ വീട്ടമ്മയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. പരാതി നൽകാനെത്തിയ തന്നെ പൊന്നാനി എസ്.എച്ച്.ഒ ആയിരുന്ന വിനോദ് വലിയാറ്റൂർ, ഡിവൈ.എസ്.പി ബെന്നി, മലപ്പുറം എസ്.പിയായിരുന്ന സുജിത് ദാസ് അടക്കമുള്ളവർ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തെന്നാണ് യുവതിയുടെ ആരോപണം. നീതി തേടി യുവതി കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ.

എന്നാൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പൊലീസ് മടിക്കുന്നതാണ് നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിയമപാലകർ തന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഇത്തരം കേസുകളിൽ അന്വേഷണം സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഹർജിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം ലഭിച്ച ശേഷം ഹൈക്കോടതി കേസിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അതുവരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട് നിർണായകമാകും. കുറ്റാരോപിതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണത്തിൽ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം നിർണായകമാകും.

Also read:മാപ്പപേക്ഷ നൽകിയാൽ നടപടി അവസാനിക്കുമോ?' കെ ബിജു ഐഎഎസിനോട് ഹൈക്കോടതി

TAGGED:

RAPE CASE MALAPPURAM
HIGH COURT QUESTIONS LACK OF FIR
POLICE OFFICERS RAPE CASE
RAPE CASE
RAPE CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.