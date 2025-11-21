ക്ലീൻ ചിറ്റ് തള്ളിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി; എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന് ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് ആശ്വാസം, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങളും നീക്കി
നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്.
Published : November 21, 2025 at 11:31 AM IST
എറണാകുളം: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ എ.ഡി.ജി.പി. എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന് ഭാഗിക ആശ്വാസം. അജിത് കുമാറിന് അനുകൂലമായ ക്ലീൻ ചിറ്റ് തള്ളിയ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. അജിത് കുമാറിന്റെ ഹർജിയിലാണ് നടപടി. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി തേടിയ ശേഷം അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്.
അതിനിടെ, സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇതേ കേസിൽ വിജിലൻസ് കോടതി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. നിയമവിരുദ്ധമായ ക്ലീൻചിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചു, ഈ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തുകാര്യം, വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഭരണപരമായ ഇടപെടൽ സാധ്യമാണോ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കെതിരായ വിജിലൻസ് കോടതി പരാമർശങ്ങൾ.
അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് അംഗീകരിച്ചെന്നും തീരുമാനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരമുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കെതിരായ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ വിമർശനങ്ങൾ
അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ തനിക്ക് അനുകൂലമായി വിജിലൻസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കിയ കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയായിരുന്നു എ.ഡി.ജി.പി. എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന്റെ ഹർജി. വിജിലൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെയാണ് കോടതിയുടെ നടപടിയെന്നായിരുന്നു വാദം.
ഒരു എം.എൽ.എ. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ പൊതു ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരാതിയായി കോടതിയിൽ എത്തിയത്.പരാതിക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ മറ്റ് തെളിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അജിത് കുമാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
അജിത് കുമാറിനെതിരെ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്നായിരുന്നു വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. പി.വി. അൻവറിന്റെ ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, വിജിലൻസ് അജിത് കുമാറിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി. പക്ഷേ, വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കീഴ്ക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
അജിത് കുമാര് വസ്തു വാങ്ങാനായി ഉപയോഗിച്ച പണം എവിടെനിന്ന് വന്നു? വരുമാനവും സ്വത്തും ആനുപാതികമാണോ എന്നും വിജിലൻസ് പരിശോധിച്ചില്ല. വിജിലൻസ് മാനുവൽ അനുസരിച്ചായിരുന്നില്ല അ്വേഷണമെന്നായിരുന്നു കീഴ്ക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ, വിജിലൻസ് കോടതി നടപടിയിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി വാദത്തിനിടെ കണ്ടെത്തി.
നേരത്തെ എഡിജിപി എം.ആര്.അജിത് കുമാറിനെതിരെ പി.വി.അന്വര് എംഎല്എ നല്കിയ പരാതിയിലാണ് വിജിലന്സ് അന്വേഷണം നടന്നത്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം, സ്വര്ണക്കടത്തു കേസില് ഇടപെട്ട് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കി, കവടിയാറില് കോടികണക്കിന് രൂപ മുടക്കി അനിധികൃതമായി വീടുണ്ടാക്കുന്നു, ധനസമ്പാദത്തില് ക്രമക്കേട് തുടങ്ങി അഞ്ച് പരാതികളാണ് അന്വര് നല്കിയിരുന്നത്. അന്വര് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളില് ഒന്നിലും ആരോപണ വിധേയനായ എം.ആര്.അജിത് കുമാറിന് പങ്കില്ലെന്ന് വെളിവായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജിലന്സിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു
