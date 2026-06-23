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സര്‍ക്കാരിന് വിജയം; ഡോ. കെ ജെ റീനയുടെ ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി

ഡോ. കെ ജെ റീനക്ക് തിരിച്ചടി, ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്‌ടറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 5:05 PM IST

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എറണാകുളം: ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടറായിരുന്ന ഡോ കെ ജെ റീനയുടെ സ്ഥലം മാറ്റം സ്റ്റേ ചെയ്‌ത അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. സർക്കാരിൻ്റെ അപ്പീൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി. ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

പുതിയ ഡി എച്ച് എസിന് ചുമതല ലഭിച്ച ശേഷമാണ് റീന ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്. ജൂൺ 12 ന് റീനയെ സ്ഥലം മാറ്റി , 13 ന് പുതിയ ഡി എച്ച് എസിന് ചുമതല കൈമാറി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. അതിനിടെ ജൂൺ 18 ന് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ റീനയുടെ സ്ഥലംമാറ്റം തടഞ്ഞ് സ്റ്റേ ഉത്തരവിറക്കിയതിൽ അനൗചിത്യം ഉണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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ഡോ കെ ജെ റീനയുടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലാവധി 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ അവസാനിച്ചതാണ്. പിന്നീട് ഒരു വർഷം കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. നീട്ടി നൽകlയ കാലാവധിയും 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ അവസാനിച്ചു. ശേഷം കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ അപ്പീലിൽ ഇന്നലെ വാദമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

കൂടാതെ ഡോക്‌ടർ റീനയെ തരം താഴ്ത്തിയിട്ടില്ല. സമാനമായ പദവി തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഡയറക്‌ടറെ മാറ്റി നിയമിച്ചതെന്നും സർക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും റീനയെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബ് ഡയറക്‌ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.

റീനയെ സ്ഥലംമാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് കേരള അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ ഡിഎച്ച് ആസ്ഥാനത്താണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. തനിക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരവുമായി സ്ഥാനമേൽക്കാൻ റീന എത്തിയെങ്കിലും പകരച്ചുമതല നൽകിയിരുന്ന ഡോ. മീനാക്ഷി ഡിഎച്ച്എസിൻ്റെ കസേരയിൽനിന്ന് മാറിയില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവ് വന്നാൽ മാത്രമേ കസേരയിൽനിന്ന് മാറുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു മീനാക്ഷിയുടെ നിലപാട്.

തുടർന്ന് റീന ഡിഎച്ച്എസ് ഓഫീസിൽ മറ്റൊരു കസേരയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം, ഭരണകാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന താത്കാലിക ഡയറക്‌ടർ ഡോ. വി. മീനാക്ഷി ലോങ്ങ് ലീവിന് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഡോ. കെ ജെ റീനയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഉത്തരവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്തതിൽ പ്രതികരണവുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

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TAGGED:

DR KJ REENAS TRIBUNAL ORDER
HIGH COURT QUASHES TRIBUNAL ORDER
DR K J REENAS APPEAL UPDATES
HEALTH DIRECTOR K J REENA TRANSFER
DR REENA TRANSFER APPEAL UPDATES

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