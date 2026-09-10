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ശബരിമല അയ്യപ്പനെതിരായ പരാമർശം; സണ്ണി എം. കപിക്കാടിന്‍റെ വീഡിയോ നീക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം

ശബരിമലയിലെ ദേവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് എതിരാണ് സണ്ണി എം. കപിക്കാടിന്‍റെ പരാമർശങ്ങളെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുമെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു.

SUNNY M KAPIKAD HIGH COURT LORD AYYAPPA SABARIMALA
Sunny M Kapikad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 9:00 PM IST

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എറണാകുളം: ശബരിമല അയ്യപ്പനും മാളികപ്പുറത്തമ്മയ്ക്കുമെതിരെ സണ്ണി എം. കപിക്കാട് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളടങ്ങുന്ന വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. രാഹുൽ ഈശ്വർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

ശബരിമലയിലെ ദേവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് എതിരാണ് സണ്ണി എം. കപിക്കാടിന്‍റെ പരാമർശങ്ങളെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുമെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു.മാളികപ്പുറത്തമ്മയെ കണ്ടാൽ ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പന്‍റെ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം ഇല്ലാതാകുമെന്നും അയ്യപ്പൻ ബലാത്സംഗവീരനാകുമെന്നുമായിരുന്നു സണ്ണി എം. കപിക്കാടിന്‍റെ പരാമർശം. ഇതിനെതിരെ വിശ്വാസി സമൂഹം ഒന്നടങ്കം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. മലപ്പുറത്തും സണ്ണി എം. കപിക്കാടിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അയ്യപ്പസ്വാമിയെയും മാളികപ്പുറത്തമ്മയെയും സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ പരാമർശിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച സണ്ണി കപിക്കാടിനെതിരെ പന്തളം കൊട്ടാരവും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. തിരൂർ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാലക്ക് മുമ്പിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവേ അയ്യപ്പസ്വാമിയെയും മാളികപ്പുറത്തമ്മയെയും സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ പരാമർശിച്ച സണ്ണി കപിക്കാടിൻ്റെ നിരൂത്തരവാദിത്വപരമായ ജൽപനങ്ങളെ പന്തളം കൊട്ടാരം ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവാഹക സംഘം ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.

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ദൈവ നിന്ദ പ്രകടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഹിന്ദു സമൂഹം മാത്രമല്ല ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹവും ക്ഷമിക്കില്ല. മാപ്പ് അർഹിക്കാത്ത പ്രവർത്തിയായിട്ടാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഹിന്ദുമത ആചാരങ്ങളെ തികച്ചും അധിഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തിയ സണ്ണി കപിക്കാട് അയ്യപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്‌ടാഗ പ്രണാമം നടത്തി മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കണമെന്നും സണ്ണി കപിക്കാടിനെതിരെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവാഹക സംഘം പ്രസിഡൻ്റ് പ്രദീപ്‌ കുമാർ വർമ്മ സെക്രട്ടറി എംആർ സുരേഷ് കുമാർ വർമ്മ എന്നിവർ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

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SUNNY M KAPIKAD
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LORD AYYAPPA
SABARIMALA
SUNNY M KAPIKAD

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