ETV Bharat / state

വിരമിച്ചാലും രക്ഷയില്ല; പൊലീസ് പീഡനത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

വിരമിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതിരുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പൊലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ് അതോറിറ്റി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ.

Kerala High Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 1, 2026 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കസ്റ്റഡി പീഡന കേസുകളിൽ വിരമിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ ശിപാർശ ചെയ്യാൻ പൊലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ്സ് അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ആലപ്പുഴ ജില്ല പൊലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ്സ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ.

വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആലപ്പുഴയിലെ അതോറിറ്റി നേരത്തെ പരാതി തള്ളിയത്. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പൊലീസ് നിയമത്തിലെ 110-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്കെതിരെയും നടപടി തുടരാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. കസ്റ്റഡി പീഡനത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഈ ഉത്തരവ്.

ഹർജിക്കാരൻ ആദ്യം മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. തുടർന്നാണ് നീതി തേടി അദ്ദേഹം പൊലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ്സ് അതോറിറ്റിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ലഭിച്ചില്ല. ആരോപണവിധേയരിൽ ഒരാൾ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതോറിറ്റി പരാതി തീർപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഹർജിക്കാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഹർജി വിശദമായി പരിഗണിച്ച കോടതി അതോറിറ്റിയുടെ നടപടി തെറ്റാണെന്ന് വിലയിരുത്തി. ആരോപണവിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അതോറിറ്റി വീണ്ടും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. അന്വേഷണത്തിൽ ഇവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാൻ ശിപാർശ ചെയ്യണമെന്നും ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്നും വിരമിച്ചു എന്നത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണമല്ലെന്നും വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അധികാരം വ്യക്തമാക്കി കോടതി

പൊലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചകളും അതിക്രമങ്ങളും അന്വേഷിക്കാനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പൊലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ്സ് അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കസ്റ്റഡി മരണം, പീഡനം, അനധികൃത കസ്റ്റഡി തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ പരാതികളിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ അതോറിറ്റിക്ക് പൂർണ അധികാരമുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിക്കോ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാനോ സർക്കാരിനോട് ശിപാർശ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിരമിച്ചാൽ ഈ അധികാരമില്ലെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ തിരുത്തിയത്.

നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ

കേരള പൊലീസ് നിയമം വളരെ കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവർ സർവീസിലാണെങ്കിലും വിരമിച്ചാലും ഒരുപോലെ ബാധ്യതയുണ്ട്. സർവീസിലിരിക്കെ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ ഒരു പരിരക്ഷയും നൽകുന്നില്ല. പൊലീസ് നിയമത്തിലെ 110-ാം വകുപ്പ് ഇത് എടുത്തുപറയുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ പരാതികൾ അതീവ ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്നും, നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാണ്.

സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. പലപ്പോഴും പൊലീസുകാർക്കെതിരായ കേസുകൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുപോകാറുണ്ട്. കേസ് നടപടികൾക്കിടയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് പതിവാണ്. വിരമിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവർക്കെതിരെ നടപടി ഇല്ലാതാകുന്നത് പരാതിക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഇത്തരം അവസ്ഥകൾക്കാണ് പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ ശാശ്വത പരിഹാരമാകുന്നത്. നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എക്കാലവും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന് ഈ വിധി ജനങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

കസ്റ്റഡി പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അടിവരയിടുന്നതാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ നടപടി. അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന പൊലീസുകാർക്കുള്ള ഉചിതമായ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണിത്. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ വിധി സഹായിക്കും. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലപ്പുഴ അതോറിറ്റി ഈ കേസിൽ തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ തുടർനടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

TAGGED:

KERALA HIGH COURT POLICE ACTION
POLICE COMPLAINTS AUTHORITY RULE
ACTION AGAINST RETIRED OFFICERS
KERALA POLICE ACT GUIDELINES
RETIRED POLICE CUSTODY TORTURE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.