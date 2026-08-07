എംജി സർവകലാശാല പാറ്റ പോസ്റ്റർ വിവാദം: പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട വിസിയുടെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി
പോസ്റ്റർ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയ സെമിനാറിന് നല്കിയ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള എംജി സര്വകലാശാല വിസിയുടെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു.
Published : August 7, 2026 at 4:22 PM IST
എറണാകുളം: മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ കോൺഫറൻസിന് അനുവദിച്ച പണം തിരികെ നൽകാൻ നിർദേശിച്ച വൈസ് ചാൻസിലറുടെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി. പാറ്റാ പോസ്റ്റർ വിവാദത്തെ തുടർന്നാണ് കോൺഫറൻസിന് അനുവദിച്ച പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സർവകലാശാല യൂണിയൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഇടപെടൽ.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി ദേശീയ സെമിനാര് പോസ്റ്ററില് പാറ്റയുടെ ചിത്രം ഉള്പ്പെടുത്തിയത് വലിയ രീതിയിൽ വിവാദമായിരുന്നു. തുടർന്ന് സെമിനാറിനായി അനുവദിച്ച തുക തിരിച്ചു നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് സർവകലാശാല വിസി ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യൂണിയൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. യൂണിയൻ്റെ ഹര്ജിയില് ഹൈക്കോടതി വൈസ് ചാന്സലറോടും രജിസ്ട്രാറോടും സര്വകലാശാലയോടും വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തു.
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ദേശീയ സെമിനാറിന് നല്കിയ 2.81 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ച് പിടിക്കാന് ആയിരുന്നു വിസിയുടെ ഉത്തരവ്. അതേസമയം പാറ്റയുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള പോസ്റ്റര് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണമെന്നാണ് സര്വകലാശാല യൂണിയന് ഉയര്ത്തിയ വാദം. ഒന്നും പരിശോധിക്കാതെയാണ് സര്വകലാശാല വിസിയുടെ നടപടിയെന്നും യൂണിയൻ പറഞ്ഞു. ഒരു പാര്ട്ടിയുമായും ബന്ധമുള്ളതല്ല പോസ്റ്ററുകള് എന്നും വിദ്യാര്ഥി യൂണിയന് നൽകിയ ഹർജിയിൽ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
കോൺഫറൻസിൻ്റെ പ്രചാരണ പോസ്റ്ററിൽ പാറ്റയുടെയും ഡൽഹി സമരത്തിൻ്റെയും ചിത്രം ഇടംപിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഫണ്ട് പിൻവലിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സർവകലാശാല യൂണിയന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നത്. സെമിനാർ പോസ്റ്ററുകളിലെ പാറ്റാ ചിത്രങ്ങളും വാചകങ്ങളും സർവകലാശാലയുടെ അന്തസിന് ചേർന്നതല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു വൈസ് ചാൻസലർ ഡി മാവൂത്തിൻ്റെ നടപടി. പോസ്റ്ററുകൾ അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കുലർ ഇറക്കിയതായിരുന്നു തർക്കത്തിന് വഴിയിട്ടത്.
പിന്നാലെ വിദ്യാർഥികളും സംഘടനകളും ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. സർവകലാശാലാ കാമ്പസിൽ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ളക്സുകൾ, ബാനറുകൾ, പോസ്റ്ററുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവ നീക്കാനും വിസി പുറപ്പെടുപ്പിച്ച ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് പോസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നും പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും യൂണിയൻ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് ദേശീയ സെമിനാറിന് സർവകലാശാല അനുവദിച്ച തുക തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയതോടെ സർവകലാശാല ഫണ്ടില്ലാതെ യൂണിയൻ സെമിനാർ നടത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഇടപെടലുണ്ടായത്. ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി വിസിയ്ക്കും സർവകലാശാലയ്ക്കും നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു.
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