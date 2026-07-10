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കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചില്‍, തുരങ്കപാത നിർമാണം: പരസ്‌പരം പഴി ചാരാനുള്ള സമയമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിൽ സര്‍ക്കാര്‍ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച് ഹൈക്കോടതി, സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഉത്തരവ്.

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picture of kalladi landslide and high court of kerala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 6:10 PM IST

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വയനാട്: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. തുരങ്ക പാതാ ജോലികൾ ജൂൺ അഞ്ചിന് നിർത്തിവയ്പ്പിച്ചുവെന്ന സർക്കാരിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടില്‍ പഴി ചാരാനുള്ള സമയമല്ലിതെന്ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു.

മഴ കണക്കിലെടുത്ത് ജൂൺ അഞ്ചിന് തുരങ്കപാത ജോലികൾ നിർത്തിവെപ്പിച്ചുവെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കരാറുകാരുടെ യോഗം നടത്തിയെന്നും മരണ നിരക്ക് കുറച്ചത് സർക്കാരിൻ്റെ സമയോചിത ഇടപെടലിൽ ആണെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. കരാറുകാരുടെ മേൽ പൂർണമായും പഴി ചാരിയ സർക്കാർ ഖനനം ചെയ്‌ത മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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ദുരന്ത നിവാരണ സെക്രട്ടറിയും പരിസ്ഥിതി സെക്രട്ടറിയും രണ്ട് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തും സാങ്കേതിക നിയമ അനുമതികളും പരിസ്ഥിതി അനുമതികളും നേടിയോ എന്നും പരിശോധിക്കും. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂവെന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം എത്രയും വേഗം നല്‍കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടുനൽകിയോ എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് അധികൃതർ വഴി കുടുംബങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മറുപടി. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നിർത്തിവച്ചെങ്കിൽ ഇത്രയും പേർ എങ്ങനെ അപകടത്തിൽ പെട്ടു, ദുരന്ത സമയത്ത് നിർമാണ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പിട്ടിരുന്നവർ ആണോ അപകടത്തിൽ പെട്ടതെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു.

അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്താനാകൂവെന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത് .ഇന്നലെ വരെ ആറ് മരണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതായാണ് സർക്കാരിൻറ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് .തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ സർക്കാർ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കണം .ചൂരൽമല ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വമേധയായെടുത്ത ഹർജിയ്ക്കൊപ്പമാണ് കള്ളാടി വിഷയം ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചത് .

കള്ളാടിയില്‍ തെരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു

അപകടസ്ഥലത്തെ വലത്, ഇടത് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് നിലവിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നത്. മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞവരെ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച കഡാവർ നായ്ക്കളുടെ സേവനവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നായ്ക്കൾ മണം പിടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നീക്കാനാണ് തീരുമാനം. നിലവിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമാണ് മണ്ണ് മാറ്റുന്നത്. ഇതിന് പകരം ചൂരൽമല, മേപ്പാടി എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അതിവേഗം മണ്ണ് നീക്കി പരിശോധന നടത്താനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മലപോലെ കൂടിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണ് എത്രയും വേഗം മാറ്റാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്‌ത കനത്ത മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം തിരച്ചിൽ സുഗമമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നലെ മഴയ്ക്ക് വലിയ ശമനമുണ്ടായതിനാൽ രാവിലെ തന്നെ ഊർജിതമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചു. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടുപേരുടെ നില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ എംബാം ചെയ്‌ത് ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ജന്മനാടുകളിലേക്ക് മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിക്കാനാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
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