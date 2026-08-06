കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസ്: പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ് ചോർന്നത് മനഃപൂർവമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
രതീഷ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവച്ചതായും, പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ് ചോർന്നതിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ
Published : August 6, 2026 at 1:11 PM IST
എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് ചോർന്നത് മനഃപൂർവമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി. അഴിമതിക്കേസിൽ പ്രതിയായ കെ.എ. രതീഷിനെ സുപ്രധാന പദവികളിൽ നിയമിച്ചതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം. രതീഷ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവച്ചതായും, പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ് ചോർന്നതിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അഴിമതിക്കാരെ സുപ്രധാന പദവികളിൽ നിയമിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും കോടതി നേരത്തെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ അഴിമതിക്കാരനെയാണോ സുപ്രധാന പദവികളിൽ ഇരുത്തുന്നതെന്നും, അഴിമതി നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളാണിതെന്നും കഴിഞ്ഞ വാദത്തിൽ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ കെ.എ. രതീഷിനെ ഖാദി ബോർഡ് സെക്രട്ടറി, റൂട്രോണിക്സ് എം.ഡി, ഖാദി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സി.ഇ.ഒ എന്നീ പദവികളിൽ നിയമിച്ചതിലാണ് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയത്. നാലാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം. അഴിമതിക്കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുന്ന വ്യക്തിയെ വീണ്ടും സുപ്രധാന പദവികളിൽ നിയമിച്ചതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹൈക്കോടതിയും സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതി
2005 മുതൽ 2015 വരെ കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ എം.ഡിയായിരുന്ന കെ.എ. രതീഷ്, 2012 മുതൽ 2015 വരെ ചെയർമാനായിരുന്ന ആർ. ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവരും മറ്റ് പ്രതികളും ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തി ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്. ഈ കാലയളവിൽ 1400 കോടി രൂപയുടെ കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിൽ ഏകദേശം 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് സി.ബി.ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ തോട്ടണ്ടി ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതിലൂടെ കോർപറേഷന് ഭീമമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിവച്ചു. കോർപറേഷന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് സി.ബി.ഐ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ടെൻഡർ നടപടികളിൽ അട്ടിമറി നടത്തുകയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വഴിവിട്ട് കരാറുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് വിദേശത്തുനിന്ന് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുമതി ലഭിച്ചത് ജെ.എം.ജെ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു. ഇതിനായി ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായും ടെൻഡർ നടപടികളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ആദ്യം വിജിലൻസും പിന്നീട് 2015ൽ സി.ബി.ഐയുമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളും പ്രതികൾക്കെതിരെ സി.ബി.ഐ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോടതിയുടെ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് രതീഷ് രാജിവച്ചതെന്നാണ് വിവരം. അഴിമതിക്കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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