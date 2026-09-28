'അമ്മ'യിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ പ്രത്യേക കോടതി വേണ്ട അവസ്ഥ; പരിഹാസവുമായി ഹൈക്കോടതി
അൻസിബയെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണം.
Published : September 28, 2026 at 2:30 PM IST
എറണാകുളം: അമ്മ സംഘടനയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ പ്രത്യേക കോടതി വേണ്ട അവസ്ഥയെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രശ്നം കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മയിലെ പ്രശ്നം തീർക്കാനെ സമയമുള്ളൂവെന്നും ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അൻസിബയെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണം. ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് നൽകുകുയം ചെയ്തു. മുമ്പ് അൻസിബ ഹസൻ നൽകിയ സ്വകാര്യ അന്യായത്തിന്മേൽ കേസെടുക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്ന വകുപ്പ് പൊലീസ് ചുമത്തിയിരുന്നു.
നിലവിൽ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പായ BNS 74 ആണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പൊലീസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ടും നൽകി. അതേസമയം അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിൻ്റെ വകുപ്പ് ചുമത്തിയില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇതിനെതിരെ വീണ്ടും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അൻസിബ അറിയിച്ചിരുന്നു.
യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ലക്ഷ്മി പ്രിയ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്നുമാണ് അൻസിബയുടെ പരാതി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അൻസിബയുടെ വിശദമായ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ തൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലും സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് അൻസിബ നൽകിയ പരാതിയിലെ ആരോപണം. ഈ അഭിമുഖം പ്രചരിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തെയും കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇതേ വിഷയത്തിൽ പാലാരിവട്ടം പൊലീസിനോട് കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അൻസിബ എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ അന്ന് ഹർജി കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ തക്ക വകുപ്പുകൾ ഇല്ലെന്നും വിഷയം മാനനഷ്ടത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണെന്നുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കോടതി വിലയിരുത്തൽ. തുടർന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ അൻസിബ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വിഷയം പരിശോധിച്ച ഹൈക്കോടതി, അൻസിബയുടെ പരാതി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
അൻസിബ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ച് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റകൃത്യം നിലനിൽക്കുമോ എന്നും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പൊലീസ് തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യമാണോ എന്നും പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത്. മലയാള സിനിമയിലെ താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായ ചില ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളുടെ സമയത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു.
Also Read: 'അപ്പോ അത് രണ്ടും ഒരാളല്ലെ?' 'അത് മാളവിക, ഇത് ജയശ്രീ!' പ്രേക്ഷകരുടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് വ്യക്തത വരുത്തി നടി ജയശ്രീ ശിവദാസ്