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നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മെമ്മറി കാര്‍ഡിലെ പുനരന്വേഷണ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ജഡ്‌ജി പിന്മാറി

നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് ജോബിന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ആയിരിക്കെ മെമ്മറി കാർഡ് വിഷയത്തിൽ അതിജീവിത പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് പിന്മാറ്റം.

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Kerala high court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 12:07 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 12:21 PM IST

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എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ മെമ്മറി കാര്‍ഡ് നിയമവിരുദ്ധമായി പരിശോധിച്ചതിലെ അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ള ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജി പിന്മാറി. ജസ്റ്റിസ് ജോബിന്‍ സെബാസ്റ്റ്യനാണ് കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്. അതിജീവിതയുടെ ഹര്‍ജി മറ്റൊരു ബഞ്ച് പരിഗണിക്കും.

നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് ജോബിന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ആയിരിക്കെ മെമ്മറി കാർഡ് വിഷയത്തിൽ അതിജീവിത പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് പിന്മാറ്റം. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ നിർണായക തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡ് ചോർന്നതിൽ പുനരന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. കേസ് അട്ടിമറിച്ചതിലും അന്വേഷണം വേണമെന്നും അതിജീവിത ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകയായ വൃന്ദ ഗ്രോവർ മുഖേനയാണ് അതിജീവിത ഹർജി നൽകിയത്. മുൻ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കണം. ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ സൈബർ വിദഗ്‌ധനടങ്ങുന്ന എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ച് പുനരന്വേഷണം നടത്തണം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഹർജിയിലെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ. 2018 ജനുവരി ഒൻപതിന് രാത്രിയിൽ അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് ലീന റഷീദ്, 2018 ഡിസംബർ 13ന് ജില്ലാ കോടതിയിലെ ബഞ്ച് ക്ലർക്ക് മഹേഷ്, 2021 ജൂലൈ 19ന് വിചാരണ കോടതി ശിരസ്‌താദർ താജുദീൻ എന്നിവർ കേസിലെ മെമ്മറി കാർഡ് നിയമവിരുദ്ധമായി തുറന്നു പരിശോധിച്ചെന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ റിപ്പോർട്ട്.

ഹൈക്കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്‌ജി ഹണി എം വർഗീസായിരുന്നു വസ്‌തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. ഈ റിപ്പോർട്ട് പക്ഷപാതപരമായതുകൊണ്ട് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് അതിജീവിതയുടെ ആവശ്യം.

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കോടതികളുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൂന്ന് തവണ തുറന്നുപരിശോധിച്ചതായി ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി നേരത്തേ വസ്‌തുതാന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാൽ ഈ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായല്ല നടന്നതെന്നും തന്റെ സ്വകാര്യത ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ കൃത്യമായ നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും അതിജീവിത ഹർജിയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ അന്വേഷണം നടത്തിയവർ തയാറായില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ജീവനക്കാരുടെ മൊഴികൾ അതേപടി വിശ്വസിച്ച അന്വേഷകർ ആ ഫോണുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല.

ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പെൻഡ്രൈവ് അഞ്ച് മാസത്തോളം ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതി സീനിയർ ക്ലർക്കിന്റെ കൈവശം അനധികൃതമായി ഇരുന്നിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് തുടരന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ, അന്വേഷണ നടപടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബോധപൂർവം അകറ്റി നിർത്തിയെന്നും മൊഴിപ്പകർപ്പുകൾ നൽകിയില്ലെന്നും അതിജീവിത ആരോപിക്കുന്നു.

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Last Updated : June 8, 2026 at 12:21 PM IST

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