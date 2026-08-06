താമരശ്ശേരി ഫ്രഷ് കട്ട് പ്ലാൻ്റ് അടച്ചുപൂട്ടൽ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു; സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്ക് നിര്ദേശം
സ്ഥാപന ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക നടപടി.
Published : August 6, 2026 at 7:26 PM IST
എറണാകുളം: കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിലെ 'ഫ്രഷ് കട്ട്' അറവുമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു. സ്ഥാപന ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക നടപടി.
ഫ്രഷ് കട്ട് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്ലാൻ്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ആവശ്യമായ പരിശോധനകളോ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസോ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഫ്രഷ് കട്ട് പ്ലാൻ്റിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ പുഴയിലേക്കോ ജനവാസ മേഖലയിലേക്കോ ഒഴുക്കിവിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാ കലക്ടർ നിയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് മുൻപ് ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിര്ദേശമുണ്ട്.
നിർണായകമായത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട്
ഫ്രഷ് കട്ടിന് അനുകൂലമായി മുൻപ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നൽകിയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത്. ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്കോ പുഴയിലേക്കോ പ്ലാൻ്റിൽ നിന്നും അറവുമാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
സംയുക്ത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക.
കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറ അമ്പായത്തോട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കോഴി അറവുമാലിന്യ സംസ്കരണ ഫാക്ടറിയായ ഫ്രഷ് കട്ട് അടച്ചു പൂട്ടാന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്ഡ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ജനങ്ങളുടെ വ്യാപക പരാതികളും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും നിലനില്ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഫാക്ടറി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂര്ണ്ണമായി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ്. കനത്ത മഴയില് ഫാക്ടറി മാലിന്യങ്ങള് മേഖലയിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസായ ഇരുതുള്ളിപ്പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെപ്പോ നല്കിയരുന്നു. കൂടാതെ താമരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്ഡിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഒക്ടോബറില് നടന്ന ജനകീയ സമരം നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റ വന് സംഘര്ഷത്തിലേക്ക് മാറുകയും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള് ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വായു, ജല മലിനീകരണവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി താമരശ്ശേരി, ഓമശ്ശേരി, കട്ടിപ്പാറ, കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ് ഫാക്ടറിക്കെതിരെ സമര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്.
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