"മാപ്പ് പറയാൻ ആജ്ഞാപിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും സർക്കാരും വിസിയും വിദ്യാർഥികളോട് മാപ്പ് പറയണം" ഹൈക്കോടതി നിർദേശത്തില് പ്രതികരിച്ച് വി ശിവൻ കുട്ടി
കാലടി സര്വകലാശാലയിലെ ഹൈക്കോടതി നിർദേശത്തില് പ്രതികരിച്ച് ശിവന്കുട്ടി, അധികാരികള് വിദ്യാര്ഥികളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യം, കഞ്ചാവ് കേസിലെ കോണ്ഗ്രസകാരുടെ അറസ്റ്റിലും പ്രതികരണം.
Published : November 23, 2026 at 1:40 PM IST
കാസർകോട്: കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ സസ്പെൻഷനിലായ വിദ്യാർഥികളെ ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും, റഗുലർ ക്ലാസിൽ ഇരുത്താനും, അവർക്കായി പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താനുമുള്ള ഹൈക്കോടതി നിർദേശം സമരത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് മുൻ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. കാലടിയിലെ വിദ്യാർഥികളോട് മാപ്പ് പറയാൻ ആജ്ഞാപിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും സർക്കാരും വി.സിയും ഇപ്പോൾ വിദ്യാർഥികളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും ശിവൻകുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കാഞ്ഞങ്ങാട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "സർവകലാശാല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും സസ്പെൻഷൻ നടപടികളും കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംഘപരിവാർ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിനും വൈസ് ചാൻസലർക്കും ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. നെഹ്റുവിന്റെയല്ല, പകരം നാസികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ജോസഫ് ഗീബൽസിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് ഈ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത്" മുൻ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എത്ര മോശമായി വേണമെങ്കിലും വക്രീകരിക്കാമെന്ന സർക്കാരിന്റെ കാപട്യത്തിന്റെ ഇരകളായിരുന്നു കാലടി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച തെരുവുനാടകത്തെക്കുറിച്ച് അസത്യമായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ നേതൃത്വം നൽകി.
റീച്ച്സ്റ്റാഗിന് തീയിട്ടത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെന്ന ഗീബൽസിയൻ നുണകൾ പോലെ, വിദ്യാർഥികൾ വി.സിയെ ആക്രമിച്ചെന്ന് സർവകലാശാല അധികൃതരും സർക്കാരും യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. വി.സിയും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരും ചേർന്ന് ഈ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെത്തന്നെ കുരുതി കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പരീക്ഷയെഴുതാൻ നേരത്തെ കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടും അതിന് തടസം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.
"തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്ത വിദ്യാർഥികളോട് മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി നൽകണമെന്നാണ് സർക്കാരും സർവകലാശാലയും ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നത്. സർക്കാരിന്റേയും വി.സിയുടേയും മാതൃക സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് മാപ്പപേക്ഷകൾ നൽകിയ വി.ഡി. സവർക്കറായിരിക്കാം. പക്ഷേ, ആത്മാഭിമാനവും സ്വാതന്ത്ര്യബോധവുമുള്ള കാലടിയിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ രാഷ്ട്രീയം അതല്ല. കേരളത്തിന്റെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംഘപരിവാർ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കും അതിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾക്കുമെതിരായ പോരാട്ടമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയത്" ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.
അനീതിക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കാതെ സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സമരവിജയം കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും മതനിരപേക്ഷതയുടെയും വിജയമാണെന്നും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നതും, ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമായ അതീവ ഗുരുതരമായ തെളിവുകളാണ് ഇന്ന് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.
ലഹരി-മാഫിയാ സംഘങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിവെക്കുന്ന വ്യക്തമായ തെളിവുകളും, അവർ തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സൗഹൃദം വിളിച്ചോതുന്ന ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് നേരിട്ട് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"കഞ്ചാവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പിടിയിലായത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല"
ചേർത്തല പൂച്ചാക്കലിൽ 11.6 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെമീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം പിടിയിലായ സംഭവം കേവലം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ കേസായി കാണാനാവില്ല. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഷെമീർ, മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള അടുപ്പം പറഞ്ഞ് പൊലീസിനെ വിരട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതും, ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതും ഭരണത്തണലിൽ വളരുന്ന ലഹരി മാഫിയയുടെ നേർചിത്രമാണ്. ഇതിന് മുൻപും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കാസർകോട്ട് എം.ഡി.എം.എയുമായി പിടിയിലായ മുഹമ്മദ് ഹുസൈനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോഓർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നയാളാണ് ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിയിലായത് എന്നത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. മാഫിയാ സംഘങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പുലർത്തുന്ന ഈ അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം തകർത്തെറിയുന്നു
കേരളത്തിന്റെ പെരുമയായ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെയും ഈ യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ചേർന്ന് എങ്ങനെയാണ് തകർത്തെറിയുന്നത് എന്ന് നാം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ ഒട്ടനവധി മാതൃകാപരമായ പദ്ധതികളിലൂടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാക്കി മാറ്റിയ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഇന്ന് തികഞ്ഞ അരാജകത്വത്തിലേക്കാണ് കൂപ്പുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യം തന്നെ തദ്ദേശീയ ജനവിഭാഗമായ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഗോത്രബന്ധു പദ്ധതിയിലെ മെന്റർ അധ്യാപകരെ യു.ഡി.എഫ്. അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ഉടനെ പിരിച്ചുവിട്ടത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണ്. കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടപ്പാക്കിയ മാതൃകാപരമായ പദ്ധതിയാണിത്. പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി വച്ചാണ് ഈ സർക്കാർ പന്താടുന്നത്. അർഹരായ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാനോ അവരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാനോ യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഇവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ശിവൻകുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് പൂർണ്ണമായി തടഞ്ഞ് അവരുടെ പഠനം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിച്ചേ തീരൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അടച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ സ്കൂൾ പങ്കാളിത്തം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഗൂഢനീക്കമാണിത്. സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ തകർക്കാൻ എയിഡഡ് മാനേജ്മെന്റുകളുമായി ചേർന്നുള്ള ഒത്തുകളിയാണിത്. എസ്.പി.സി-ക്ക് ചേരുന്നവർക്ക് യൂണിഫോം സേനകളിൽ ചേരുന്നതിന് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഈ നീക്കം നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭരണരംഗത്തെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും അഴിമതിയും
ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ കെടുകാര്യസ്ഥത കാണണം. പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊമോഷൻ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നൂറോളം സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ഇല്ല. ഹയർ സെക്കണ്ടറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി അധ്യാപക ട്രാൻസ്ഫർ പോലും കൃത്യസമയത്ത് നടത്തിയില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി, ജൂണിൽ അധ്യാപകർ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്.
സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ കൊടുക്കാനും അഴിമതി നടത്താനുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ. എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫറും വൈകിപ്പിച്ച് അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർഥികളെയും ഒരുപോലെ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ. സെൻസസ് സമയത്ത് അധ്യാപകർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയതോടെ വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനം മുടങ്ങി. ഇനിയും അത്തരം ഡ്യൂട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മുമ്പ് എസ്.ഐ.ആർ. സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ സ്ഥിരം അധ്യാപകർക്ക് പകരം താൽക്കാലിക അധ്യാപകരെ നിയമിച്ച് വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെയോ? അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സർക്കാർ പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്ലസ് വൺ ബാച്ചുകളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, അനുവദിച്ച 120 ബാച്ചുകളിൽ 90 എണ്ണവും നൽകിയത് എയിഡഡ് സ്കൂളുകൾക്കാണ്. ഇതോടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് ബാച്ചുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. ഈ എയിഡഡ് ബാച്ചുകളിൽ സ്ഥിരം അധ്യാപക നിയമനം നടത്താനുള്ള സാധ്യത ഒരുക്കി വലിയ കോഴയ്ക്ക് കുടപിടിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാർഥി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറുകൾ എയിഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് അനുകൂലമായി നൽകി സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ തകർക്കാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയും ഇവർ അവതാളത്തിലാക്കി. അധിക പോഷകാഹാര പദ്ധതിയായ പാലും മുട്ടയും കൊടുക്കുന്നത് നിലക്കുകയാണ്. ബിരിയാണി അടക്കം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ മെനു ഇവർ വെട്ടിച്ചുരുക്കി. ഒടുവിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിനെ പോലും ഇവർ തകർത്തു. ഒരു വേദിയിൽ 25 ഗെയിംസ് ഇനങ്ങളും 25 അത്ലറ്റിക്സ് ഇനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് വെറും 12 ഐറ്റങ്ങളാക്കി ചുരുക്കി. ഭക്ഷണവിതരണത്തിൽ അടക്കം അപാകതകൾ പറ്റിയപ്പോൾ അത് മറച്ചുവെക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് മന്ത്രി ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇതിന് യാതൊരു തെളിവും നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ലെന്നു ശിവൻകുട്ടി ആരോപിച്ചു.
'മയിൽപ്പീലി' വിവാദവും സംഘപരിവാർ പ്രീണനവും
ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ സംഘപരിവാറിന്റെ പരീക്ഷണശാലകളാക്കി മാറ്റാൻ യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് 'മയിൽപ്പീലി' വിവാദം. ആർ.എസ്.എസിന്റെ പോഷകസംഘടനയായ ബാലഗോകുലം കുട്ടികൾക്കായി പുറത്തിറക്കുന്ന 'മയിൽപ്പീലി' മാസികയുടെ 'യങ് സ്കോളർ' പരീക്ഷയ്ക്ക് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അനുമതി നൽകിയ നടപടി, പിഞ്ചുമനസുകളിൽ വർഗീയവിഷം കുത്തിവെക്കാനുള്ള ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്.
ആർ.എസ്.എസിന്റെ അധ്യാപക സംഘടനയായ ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി. അനൂപ് കുമാറിന്റെ അപേക്ഷയിന്മേലാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഇതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും അറിവോടെയാണ് ഈ നഗ്നമായ സംഘപരിവാർ പ്രീണനം നടക്കുന്നത് എന്നത് സൂര്യനെപ്പോലെ വ്യക്തമാണ്. 2017-ലാണ് മയിൽപ്പീലി ഈ പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷക്കാലം ഇത്തരം വർഗീയ അജണ്ടകൾക്ക് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ യാതൊരു ഇടവും നൽകിയിരുന്നില്ല.
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വർഗീയതയുടെ പരീക്ഷണ വസ്തുക്കളാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ആ ഉറച്ച ജാഗ്രതയാണ് യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടിലിഴയുന്ന ഈ സർക്കാരിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെയും നടപടി കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ സമൂഹം ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു തരില്ല. കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയർന്നപ്പോൾ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചോടിയതുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റ് ഇല്ലാതാവുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആരുടെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഈ നടപടി? സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും കീഴടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന ഈ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കേരളം ഒട്ടാകെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ മതനിരപേക്ഷ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഈ നീക്കങ്ങളെ എന്തുവിലകൊടുത്തും ഞങ്ങൾ ചെറുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും വി. ശിവൻകുട്ടി കാഞ്ഞങ്ങാട് പറഞ്ഞു.
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