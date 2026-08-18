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ഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിന് എതിരായ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണ ആവശ്യം; ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്തതില്‍ നടപടിയുമായി ഹൈക്കോടതി

ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചുമതല നിര്‍വഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ആണ് ഹൈക്കോടതി വാക്കാല്‍ ഉയര്‍ത്തിയ വിമര്‍ശനം.

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എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 2:28 PM IST

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എറണാകുളം: ഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിന് എതിരായ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണ പരാതിയിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് അറിയിക്കാത്തതില്‍ കടുത്ത നടപടിയുമായി ഹൈക്കോടതി. ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്തതില്‍ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മിന്‍ഹാജ് ആലം വ്യാഴാഴ്‌ച ഹൈക്കോടതിയില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദേശം. പരാതിക്കാരനെ കേട്ട് മൂന്നാഴ്‌ചയ്ക്കകം തീരുമാനമെടുത്ത് അറിയിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ വെള്ളിയാഴ്‌ച വരെ സാവകാശം നല്‍കണമെന്ന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചുമതല നിര്‍വഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ആണ് ഹൈക്കോടതി വാക്കാല്‍ ഉയര്‍ത്തിയ വിമര്‍ശനം. ഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവയിലെ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണ ആവശ്യത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്.

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സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം

വിദേശയാത്രാ വിവാദത്തിൽ നേരത്തെ വിജിലൻസ് എസ്. ശ്രീജിത്തിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയത് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. വിജിലൻസിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ ശ്രീജിത്തിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയതും ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. എഡിജിപിയെ ഡിജിപി ആയി നിയമിക്കുമ്പോള്‍ വിജിലന്‍സ് ക്ലിയറന്‍സ് വേണമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടികാണിച്ചു.എസ്. ശ്രീജിത്തിനെ ഡിജിപിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയതിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചോയെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം.

ആരോപണം നേരിടുന്നയാൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാൻ എന്താണിത്ര തിടുക്കമെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശന രൂപേണയുള്ള ചോദ്യം. സ്ഥാനക്കയറ്റം ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമെങ്കിൽ ഹർജിക്കാരന് അക്കാര്യം ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരാതിക്കാരനെയും ആരോപണവിധേയനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി വാദം കേട്ടത് ലജ്ജാകരമാണെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ വാദം. ഉയയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അച്ചടക്കവും സുതാര്യമാർന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 31 നാണ് എഡിജിപി ആയിരുന്ന എസ് ശ്രീജിത്തിന് ഡിജിപിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത്. ഡിജിപി റാങ്കിലുള്ള ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് മേധാവി നിതിന്‍ അഗര്‍വാള്‍ വിരമിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ്എസ് ശ്രീജിത്തിനെ ഡിജിപിയാക്കാന്‍ സ‌ക്കാ‌ർ തീരുമാനിച്ചത്. നിതിന്‍ അഗര്‍വാള്‍ വിരമിച്ച ഒഴിവിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത എഡിജിപിക്കാണ് പ്രൊമോഷന്‍ ലഭിക്കുക. സുരേഷ് രാജ് പുരോഹിതാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ടത്.

പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിലവില്‍ കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണുള്ളത്. പിന്നീട് എം ആര്‍ അജിത്കുമാറിനാണ് അവസരം ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ആലപ്പുഴ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം ആര്‍ അജിത്കുമാര്‍ സസ്‌പെന്‍ഷനിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അടുത്ത മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്ന നിലയില്‍ എസ് ശ്രീജിത്തിന് നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

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TAGGED:

S SREEJITH PROMOTION CASE
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