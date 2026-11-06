ജയിലില് പോയാല് ആയിരം രോഗം, പുറത്തിറങ്ങിയാല് ദുബായ് യാത്ര; തച്ചങ്കരിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമര്ശനം
വിദേശ യാത്രയ്ക്കായി ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ പരിഹാസം
Published : November 6, 2026 at 1:11 PM IST
എറണാകുളം: വിദേശ യാത്രയ്ക്കായി ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ മുൻ ഡി.ജി.പി ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരിക്ക് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം. ഒരു ദിവസം പോലും തച്ചങ്കരി ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല. ജയിലിലേക്ക് പോയാൽ ആയിരം രോഗമാണ്, പുറത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ദുബായിൽ പോകണമെന്നാണ് എന്നും കോടതിയുടെ പരിഹാസം. തച്ചങ്കരിയെ വിമർശിച്ച കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ്റെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.
തച്ചങ്കരി എത്ര ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നുവെന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ ജയിൽ അധികൃതരുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കട്ടെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി തച്ചങ്കരിയുടെ ഹർജി അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളയാൾ എങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അസുഖം വരും, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യും.
ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കോടതിയിലിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ജനം സംശയിക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ശിക്ഷാ വിധി മരവിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി തച്ചങ്കരിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഷാർജയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജരായി ജോലി വാഗ്ദാനമുണ്ടെന്ന് കാട്ടിയാണ് തച്ചങ്കരി ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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2003 മുതൽ 2007 വരെയുള്ള കാലത്ത് ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച കേസിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 17-നാണ് കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതി ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരിയെ നാല് വർഷം കഠിനതടവിനും 30.84 ലക്ഷം രൂപ പിഴയ്ക്കും ശിക്ഷിച്ചത്. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 15-ന് ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിലെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടിയുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ.
വർഗീസ് വധക്കേസിൽ ഐജിയായിരുന്ന ലക്ഷ്മണന് ശേഷം തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഉന്നത ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരി. അതേസമയം, അഴിമതി കേസിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഡിജിപി റാങ്കിലുള്ള ആദ്യ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തച്ചങ്കരി. ഉന്നത പൊലീസ് പദവി വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരി ശിക്ഷാ ഇളവ് അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ബോബി കുരുവിള നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്.
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