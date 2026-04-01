അപരന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പേര് വോട്ടിങ് മെഷീനിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 4:35 PM IST

എറണാകുളം: തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപരസ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്നതിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. അപരന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ കൊലചെയ്യുന്ന നടപടിയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്‌ണൻ നിരീക്ഷിച്ചു. ആവശ്യപ്പെട്ട പേര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയില്ലെന്ന സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം.

വോട്ടർമാരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതാണ് അപരന്മാരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം. ഒരേ പേരുകൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് വോട്ടർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കും. അപരന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അപരസ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിയോഗിക്കുന്നത് തടയണമെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്കും വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അപരന്മാരെ നിർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പേര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയില്ലെന്ന ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. 'അഞ്ജലി നായർ' എന്ന പേര് വോട്ടിങ് മെഷീനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന ഹർജിക്കാരിയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ 'അഞ്ജലി പി.വി.' എന്നാണ് പേര്.

ഇത് വോട്ടിങ് മെഷീനിൽ 'അഞ്ജലി നായർ' എന്നാക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികാരികൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് താൻ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വോട്ടിങ് മെഷീനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും പോസ്റ്ററുകളിൽ അടക്കം തന്‍റെ പേര് 'അഞ്ജലി നായർ' എന്നാണെന്നും ഹർജിയിൽ സ്ഥാനാർഥി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ചെറിയ വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഫലം മാറിമറിയുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ അപരന്മാർ പിടിക്കുന്ന വോട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ ഏറെ കരുതലോടെയാണ് മുന്നണികൾ അപരഭീഷണിയെ നേരിടുന്നത്. വോട്ടിങ് മെഷീനിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരിനൊപ്പം ഫോട്ടോയും ചിഹ്നവുമുണ്ടെങ്കിലും, പേരിന്‍റെ സാമ്യം വോട്ടർമാരെ വലിയ രീതിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്ന ആശങ്ക മുന്നണികൾക്കുണ്ട്.

ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കാൻ ഏതൊരാൾക്കും അവകാശമുള്ളതിനാൽ അപരന്മാരെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സാധിക്കില്ല. മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അപരന്മാർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വീടുവീടാന്തരം കയറിയുള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ചിഹ്നം വോട്ടർമാരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കാനാണ് പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏറെ കരുതലോടെയാണ് മുന്നണികൾ അപരഭീഷണിയെ നേരിടുന്നത്.

