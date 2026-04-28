സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്നതും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിലെ വീഴ്ചയും; യുഡിഎഫിൻ്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ
സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും സംഭവത്തിൽ വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം
Published : April 28, 2026 at 7:01 AM IST
എറണാകുളം: കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെഡിടി കോളജിലെ സ്ട്രോങ് റൂം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തുറന്ന സംഭവത്തിൽ യുഡിഎഫ് നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. ഇത് കൂടാതെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഹർജിയും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പലർക്കും ലഭ്യമായില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ ഹർജി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളെ അറിയിക്കാതെയാണ് അധികൃതർ ഇത് തുറന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രധാന പരാതി. വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ കൃത്രിമം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളും നേതാക്കളും ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നിയമപരമായ തുടർനടപടികൾക്കായി നേതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൽ വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ പ്രധാന ആരോപണം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇത്തരം നടപടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളുടെ പരസ്യമായ ലംഘനമാണെന്നും യുഡിഎഫ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഈ വിഷയം കാണിച്ച് ജില്ലാകലക്ടർക്കും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്കും മുൻപ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തതിനാലാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വിവാദം
പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കാത്തതിനെതിരെയുള്ള ഹർജിയും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ്. കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പലർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പ്രധാന പരാതി. പോസ്റ്റൽ വോട്ടിനായി വലിയ താത്പര്യത്തോടെ അപേക്ഷ നൽകിയ നിരവധി പേർക്ക് ബാലറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറിയെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. പലർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വിലപ്പെട്ട അവസരം ഇതോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും പരാതിക്കാർ പറയുന്നു.
വോട്ടെണ്ണൽ സുതാര്യമാക്കണം
പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിലവിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ട്. അതിനാൽ വോട്ടെണ്ണൽ സുതാര്യമാക്കാൻ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ വേണമെന്ന് യുഡിഎഫ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുടെ വിതരണത്തിലും ശേഖരണത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗിക വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ നിലപാട്. ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാൻ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നതായി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇത്തരം സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രധാനമായും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സ്ട്രോങ് റൂമുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ സുരക്ഷയ്ക്ക് കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിക്കണം. ഒപ്പം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നും യുഡിഎഫ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനവിധിയെ ഈ ഗൗരവമേറിയ വീഴ്ചകൾ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രധാന ആശങ്ക. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ മാർഗരേഖ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പാലിക്കാൻ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും തയാറായില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് കൃത്യമായി നൽകിയില്ല. പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പോളിങ് ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെയാണ് വോട്ടുകൾ ശേഖരിച്ചത്. ഇതെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം സജീവമായി സംശയിക്കുന്നു.
അതിവേഗത്തിൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. ഒപ്പം കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്നും യുഡിഎഫ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുടെയും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിടണം. നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുമുന്നണികളും.
