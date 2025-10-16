ETV Bharat / state

രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദർശനം: ഗൂർഖ എമർജൻസി വാഹനവ്യൂഹം ഉപയോഗിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്നും മറ്റ് ഭക്തർക്ക് തടസ്സമുണ്ടാവില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രത്യേക വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Gurkha emergency vehicle Security protocol clearance Devaswom Board affidavit VVIP darshan arrangement
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൻ്റെ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി ഗൂർഖ എമർജൻസി വാഹനവ്യൂഹം ഉപയോഗിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദർശനത്തിൽ ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്നും മറ്റ് ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിന് തടസം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു.

സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളും വാഹന സൗകര്യവും

രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു പമ്പയിൽനിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് ഗൂർഖ എമർജൻസി വാഹനത്തിൽ ആയിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക. കൂടാതെ, ആറ് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾകൂടി ഈ വാഹനവ്യൂഹത്തെ അനുഗമിക്കും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ പമ്പമുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള യാത്രയിൽ ദേവസ്വം, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകും.

പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമാണ് ഗൂർഖ എമർജൻസി വാഹനം രാഷ്ട്രപതിയുടെ യാത്രക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദർശനം ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നടത്തുകയെന്നും ഇതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വിവിഐപി ദർശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാസമയം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സത്യവാങ്മൂലമടങ്ങിയ ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്.

പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ

രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല സന്ദർശനം സുരക്ഷാപരമായ ആവശ്യകതകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഗൂർഖ എമർജൻസി വാഹനവ്യൂഹം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സാധാരണയായി വിവിഐപികൾ പമ്പയിൽനിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് ഡോളിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കാറ്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക വാഹനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

ശബരിമലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി തേടുകയായിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിഐപി സന്ദർശനം നടത്താനായി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള പാതയിൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ വലയം തീർക്കും.

സന്ദർശന മേൽനോട്ടവും മുൻകരുതലുകളും

രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശന സമയത്ത് ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ ദർശന സമയം ക്രമീകരിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ സന്ദർശന വേളയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടർ, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്, മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. ഇത്തരം വിവിഐപി സന്ദർശനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കുമ്പോൾതന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങൾക്ക് കോട്ടം വരാതിരിക്കാൻ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ നിർണായകമാണ്.

ശബരിമലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പരിഗണിച്ച് മുൻപും വിവിഐപി സന്ദർശനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിമാർ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, സംസ്ഥാന ഗവർണർമാർ തുടങ്ങിയ വിവിഐപികളും മുൻപ് ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സന്ദർശനങ്ങളിലും അതീവ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നു.

സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കാതെയും ആചാരലംഘനം വരുത്താതെയും ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിനും പൊലീസിനും മുന്നിലുള്ളത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദ്രൗപതി മുർമുവിൻ്റെ ആദ്യ ശബരിമല ദർശനമാണിത്. ഈ സന്ദർശനം സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ഇതിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. എയർപോർട്ടിൽനിന്ന് പമ്പ വരെയുള്ള റോഡ് മാർഗമുള്ള യാത്രക്കും കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തും. സന്നിധാനത്ത് വിവിഐപികൾക്ക് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം രാഷ്ട്രപതി മറ്റ് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും.

സുരക്ഷാ ഏകോപനം

ഈ വർഷം ശബരിമലയിൽ തീർഥാടനം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളോടെയുള്ള സന്ദർശനമാണിത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി പൊലീസ്, എൻഡിആർഎഫ്, മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനവും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Also Read:- ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴികെ മന്ത്രിമാരെല്ലാം രാജിവച്ചു; പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ

TAGGED:

GURKHA EMERGENCY VEHICLE
SECURITY PROTOCOL CLEARANCE
DEVASWOM BOARD AFFIDAVIT
VVIP DARSHAN ARRANGEMENT
PRESIDENT MURMU SABARIMALA VISIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.