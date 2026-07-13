കെപിസിസി പുനഃസംഘടന; പന്ത് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ കോർട്ടിലെന്ന് എ.പി. അനിൽ കുമാർ
അനിശ്ചിതമായി നീട്ടണോ വേണ്ടയോ, നിലവിലുള്ള സംവിധാനം തുടരണോ എന്നതുൾപ്പെടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡ് ആണെന്നും മന്ത്രി...
Published : July 13, 2026 at 11:50 AM IST
കാസർകോട്: കെപിസിസി പുന:സംഘടന, കെപിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആരാവണം എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എഐസിസിയാണെന്നും നേതൃമാറ്റം വേഗത്തിൽ വേണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി എ പി അനിൽ കുമാർ. എഐസിസി തീരുമാനിച്ച് അക്കാര്യം പറയും. ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നോ അത് അംഗീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അനിശ്ചിതമായി നീട്ടണോ വേണ്ടയോ, നിലവിലുള്ള സംവിധാനം തുടരണോ എന്നതുൾപ്പെടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ്. പുന:സംഘടന അനിശ്ചിതമായി വൈകിയിട്ടില്ല. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ പുന:സംഘടന എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റായ അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫും, വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, എ.പി. അനിൽ കുമാർ എന്നിവരും മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമായ സാഹചര്യത്തിൽ, സംഘടനയ്ക്ക് മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയൊരു നേതൃത്വം വരുന്നത് പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
"എയിംസ് എവിടെ വന്നാലും സ്ഥലം കൊടുക്കും"
എയിംസ് ഒരുപാട് കാലം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ എവിടെ വന്നാലും ആവശ്യമായ സ്ഥലം കൊടുക്കും. എല്ലാ പിന്തുണയും റവന്യൂ വകുപ്പ് നൽകും. വയനാട് രക്ഷാ പ്രവർത്തനം മഴ കാരണം അഞ്ചു ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു. 8 പേരുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചു. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ടം മണ്ണ് നീക്കണം. കൂട്ടിവെച്ച മണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കും. നിലവിൽ രണ്ടു കമ്മിറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ ബാക്കി നടപടി സ്വീകരിക്കും.
പല വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ്. സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. എല്ലാ താലൂക്ക് ഓഫീസുകളും മികച്ചതാക്കും. മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകും.
റവന്യൂ ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അവലോകന യോഗം
റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്തുന്ന അവലോകന യോഗങ്ങൾക്ക് കാസർകോട് നിന്നു തുടക്കം കുറിച്ചു. റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ സർവ്വേ ഡയറക്ടർ ജില്ലാ കളക്ടർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ, പട്ടയ പ്രശ്നങ്ങൾ, പട്ടികവർഗ മേഖലയിൽ ജില്ല മാതൃകപരമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സ്മൈൽ, ഡിജിറ്റൽ സർവ്വേ റീസർവ്വേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്യും. എ ഡി എം ആർഡി ഒമാർ മറ്റു ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ തഹസിൽദാർ, ഡപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ വരെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരെ റവന്യൂ മന്ത്രി ഓൺ ലൈനിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.
Also Read: ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന് അതിൻ്റേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ