"രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഗീയവാദികള്"; പിസിക്കും ഷോണ് ജോർജിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഹൈബി ഈഡൻ
ദീപികയോടുള്ള അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ആക്രമണം മ്ലേച്ഛമെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ. ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : April 11, 2026 at 4:17 PM IST
എറണാകുളം: ക്രൈസ്തവ വേട്ട അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഹൈബി ഈഡൻ എംപി. ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങളെയും മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെയും വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള ഏത് നീക്കത്തെയും കോൺഗ്രസ് പ്രതിരോധിക്കും. വർഗീയ വിഭജനത്തിന് ക്വട്ടേഷന് എടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് പി സി ജോർജും ഷോണ് ജോർജുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
മുസ്ലിം-ക്രൈസ്തവ വിഭജനമുണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഗീയവാദികളാണ് പി സി ജോർജും ഷോൺ ജോർജും. കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കും മെത്രാന്മാർക്കും ദീപിക പത്രത്തിനുമെതിരെ ഷോൺ ജോർജ് നടത്തുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയഭീതിയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് ഇവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിരുന്നിന് ബിഷപ്പുമാരെ കാലുപിടിച്ച് എത്തിച്ചാണ് ഇരുവരും ബിജെപിയിൽ ഇടം നേടിയതെന്നും ഹൈബി പരിഹസിച്ചു.
ദീപികയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്തിന്?
ദീപിക പത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാൽ ആണെന്ന ഷോണിൻ്റെ വാദം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തനിക്കെതിരെ ദീപികയിൽ ലേഖനം വരുമോ എന്നും ഹൈബി ചോദിച്ചു. മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ തൻ്റെ പേര് വച്ച് ദീപിക എഴുതിയിരുന്നു. മെത്രാന്മാരെ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിലാണ് അച്ഛനും മകനും ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുന്നത്. കേരളീയ പൊതുസമൂഹം ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന-ദേശീയ നേതൃത്വങ്ങൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയും ബിജെപിയും
ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്. രാജ്യമൊട്ടാകെ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട നടക്കുകയാണ്. വഖഫ് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ചർച്ച് ബില്ല് വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എഫ്സിആർഎ (FCRA) നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭേദഗതികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കന്യാസ്ത്രീകളെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ആക്രമിച്ച ശേഷം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ഓടിയെത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് വെറും പ്രഹസനമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
യുഡിഎഫ് തരംഗം
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം നേടുമെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ പറഞ്ഞു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ യുഡിഎഫ് ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് നടത്തും. കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വരുമെന്നും റിസൾട്ട് വന്നാലുടൻ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വേണമെന്ന ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിൻ്റെ പരാമർശത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ്. ഷിയാസിൻ്റേത് പ്രത്യേക ശൈലിയാണ്. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തിന് ശേഷം എംഎൽഎ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷിയാസിൻ്റെ മാറ്റം നാലാം തീയതിക്ക് ശേഷം ബോധ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
