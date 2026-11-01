ഇടുക്കിയുടെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്നു; അറിയപ്പെടാതെ പൈതൃക മ്യൂസിയം, പ്രചാരണമില്ലാതെ അമൂല്യശേഖരം
ആദിവാസി ഗോത്രസംസ്കാരം മുതൽ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമാണചരിത്രം വരെ അറിയാം. ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് സന്ദർശകരെ എത്തിക്കാൻ നടപടിയില്ലെന്ന് വിമർശനം.
Published : November 1, 2026 at 7:58 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: ഒരു നാടിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന പുരാവസ്തുക്കൾ… പഴയ തലമുറയുടെ ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ… ആദിവാസി ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമാണചരിത്രവും വിളിച്ചോതുന്ന അപൂർവശേഖരം. ചരിത്രവും പൈതൃകവും അടുത്തറിയാൻ ഇത്രയേറെ അവസരങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഇടുക്കിയുടെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തുള്ള പൈതൃക മ്യൂസിയം ഇപ്പോഴും അവഗണനയിൽ തുടരുന്നു.
പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മ്യൂസിയത്തിൽ വിലപ്പെട്ട ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനും അറിവില്ല. ആവശ്യമായ പ്രചാരണവും സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകളും ഇല്ലാത്തതാണ് മ്യൂസിയം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തതിന് കാരണമെന്നാണ് വിമർശനം. ഇടുക്കിയുടെ ചരിത്രം വരും തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട പൈതൃകകേന്ദ്രത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും ജനകീയമാക്കാനും അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ്.
ആദിവാസി സംസ്കാരം മുതൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ചരിത്രം വരെ
ഇടുക്കിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തുതന്നെ അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈതൃക മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പഴയകാല ജീവിതരീതികളുടേയും സംസ്കാരത്തിൻ്റേയും ചരിത്രത്തിൻ്റേയും അടയാളങ്ങൾ അടുത്തറിയാം.
ആദ്യകാല കുടിയേറ്റക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, വിളക്കുകൾ, കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, അളവ്-തൂക്ക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണകാലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ, അണക്കെട്ടിൻ്റേയും മൂലമറ്റം പവർഹൗസിൻ്റേയും മിനിയേച്ചർ മാതൃകകൾ എന്നിവ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കിയുടെ വികസനചരിത്രത്തിലേക്കും വൈദ്യുതോത്പ്പാദനത്തിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് ഈ ശേഖരം.
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പഴയകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ
പുരാതന മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നന്നങ്ങാടികൾ, വീരക്കല്ലുകൾ, കുടക്കല്ലുകൾ, തൊപ്പിക്കല്ലുകൾ, ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. ആദിവാസി ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങളും വേട്ടയാടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതരീതിയും പാരമ്പര്യവും അടുത്തറിയാൻ സന്ദർശകർക്ക് ഇതിലൂടെ അവസരമൊരുക്കുന്നു.
പഴയകാല ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ് മെഷീനുകൾ, തയ്യൽ മെഷീനുകൾ, നിലവിളക്കുകൾ, ഈറ്റ ചുട്ടി, കണ്ണിക്കൂട് തുടങ്ങിയവയും ശേഖരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അപരിചിതമായ പല ഉപകരണങ്ങളും പഴയകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമകളിലേക്കുള്ള വാതിലുകളാണ് തുറക്കുന്നത്. മനോഹരമായ ചുമർചിത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ഗാലറികളുമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം സന്ദർശകർക്ക് പഴയകാല ആദിവാസി കുടിയുടെയും കുടിയേറ്റ ഗ്രാമത്തിൻ്റേയും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അനുഭവവും നൽകുന്നു.
സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്; സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാൻ പ്രചാരണമില്ല
മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഷാബുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശകർക്കാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും ഗൈഡുകളുടെ സേവനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദർശനത്തിലുള്ള പുരാവസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകതകളും അവയുടെ ചരിത്രപ്രാധാന്യവും വിദ്യാർഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിശദീകരിച്ചുനൽകാനുള്ള സംവിധാനവുമുണ്ട്.
'ഇടുക്കിയിലെ ഗോത്രവിഭാഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രം, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രം, അവരുടെ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗാലറികൾ എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട്. കുറേ നന്നങ്ങാടികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വച്ചിട്ടുണ്ട്' ഷാബു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇത്രയേറെ അറിവും ചരിത്രവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മ്യൂസിയം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വേണ്ടത്ര പരിചിതമല്ലെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം പരിമിതമായി തുടരുന്നതും മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകാത്തതും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.
മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും പുരാവസ്തു വകുപ്പ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് പൊതുപ്രവർത്തകനായ പി.കെ. ജയൻ്റെ അഭിപ്രായം. 'ഇടുക്കിയുടെ ഭൂസമ്പത്ത് ഒന്നും പ്രയോജനകരമാവുന്നില്ല. കാരണം ഒരു പരസ്യവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല. എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പൈതൃക ഓഫിസിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫിസിലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ മ്യൂസിയം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നൽക്കണമെന്ന് യാതൊരു താത്പര്യവുമില്ല. ഇത് നശിച്ചു പോവുകയാണ്.
കുരങ്ങന്മാർ ഇറങ്ങി ചാടി കുളിക്കുന്ന വെള്ളമാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അമൂല്യമായ കോടിക്കണണക്കിന് രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ഈ പൈതൃക മ്യൂസിയം എംഎൽഎയും ജില്ലാപഞ്ചായത്തും ടൂറിസം വകുപ്പും വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ടൂറിസം പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം' പി.കെ. ജയൻ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും കൂടുതലായി ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ബോധവത്ക്കരണവും പ്രചാരണവും ശക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിലും ഇടം നേടണം
ഇടുക്കിയുടെ ചരിത്രവും ഗോത്രസംസ്കാരവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പൈതൃക മ്യൂസിയത്തിന് ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയിലും വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. മൂന്നാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നവർക്കൊപ്പം ജില്ലയുടെ ചരിത്രം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാകും. അതിനായി ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റേയും പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റേയും ഏകോപിതമായ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ്.
സ്കൂളുകളിലേയും കോളജുകളിലേയും വിദ്യാർഥികൾക്കായി പഠനയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, ചരിത്ര-സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മ്യൂസിയത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുക, സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തുക തുടങ്ങിയ നടപടികളിലൂടെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനാകും. മ്യൂസിയത്തിലെ പുരാവസ്തുക്കളുടെ ചരിത്രപ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരഫലകങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട സന്ദർശക മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതും പ്രയോജനകരമാകും.
ഒരു നാടിൻ്റെ ചരിത്രം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പഴയകാല വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക എന്നതിലൊതുങ്ങുന്നില്ല. ആ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരവും ജീവിതരീതികളും പാരമ്പര്യവും വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണത്. ഇടുക്കിയുടെ ഇന്നലെകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പൈതൃക മ്യൂസിയം ആരുമറിയാതെ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടതല്ല. ചരിത്രഅന്വേഷണകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സജീവമായ പൈതൃകകേന്ദ്രമായി ഇതിനെ മാറ്റാൻ അധികൃതർ എപ്പോൾ നടപടിയെടുക്കുമെന്നതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.
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