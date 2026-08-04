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ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രാ വിവാദം കത്തിക്കാനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം; പ്രതിരോധിച്ച് സർക്കാർ

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപ് ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിൽ മംഗളൂരുവിലേക്ക് വി ഡി സതീശൻ നടത്തിയ യാത്രയുമായി ഇതിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശ്രമം

V D SATHEESAN HELICOPTER ROW
വി ഡി സതീശൻ (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 2:32 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമ്രന്തി വി ഡി സതീശൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രാവിവാദം ആളിക്കത്തിക്കാനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം. വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. അതുതന്നെ തിരികെ പ്രയോഗിക്കാനാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

വി ഡി സതീശൻ കൊച്ചിയിൽ കണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ അജ്ഞാതനായ നിക്ഷേപകൻ്റെ വിഷയവും പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപ് ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിൽ മംഗളൂരുവിലേക്ക് വി ഡി സതീശൻ നടത്തിയ യാത്രയുമായി ഇതിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശ്രമം. ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര നടത്തിയത് സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനല്ലെന്ന വാദവുമായി പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ എയറിലാക്കാൻ ഉറച്ച് പ്രതിപക്ഷം

ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഭാര്യാ പിതാവിനെ കാണാൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം. സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനല്ല പോയതെന്നു പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ ഒരു നിക്ഷേപകനെ കാണാനാണ് പോയതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, നിക്ഷേപകൻ്ററെ പേരു പറയാതിരുന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.


ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിഴുങ്ങിയെന്നാണ് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി പോയത്, നിക്ഷേപകനെ കാണാൻ അല്ലെന്നും ഭാര്യാപിതാവിനെ കാണാനാണെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ആ നിക്ഷേപകൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പറന്നത് കേരളത്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സർക്കാർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സ്വകാര്യ യാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ അഭിപ്രായം. കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിക്ഷേപക ഗ്രൂപ്പിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയത്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതിനു ശേഷമാണ് അവർ കൊച്ചിയിൽ വന്നത്. വന്ദേഭാരതിൽ പോയി രാത്രി കാണാനാണ് നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്ക് രാത്രി ഡൽഹിക്കു മടങ്ങണമെന്ന് അറിയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതിനു മുൻപ് കാണാനായി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയത്. തമിഴ്നാടും ആ നിക്ഷേപത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഒരു രൂപ പോലും സർക്കാരിനു നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിനു പോകാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആ പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു.

വീണ്ടും വിവാദത്തിലായി വാടക ഹെലികോപ്റ്റർ

മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ 20വരെ പ്രതിമാസം 80 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ ചിപ്‌സൺ ഏവിയേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുമായി പൊലീസ് വകുപ്പ് ഒപ്പുവെച്ച പുതുക്കിയ കരാറിൻ മേലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പറക്കുന്നത്. 25 മണിക്കൂർ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നശേഷം അഞ്ചുമണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നത് നാലു മണിക്കൂർ 25 മിനിറ്റാണ്.

പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വാടക ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച ഇനത്തിൽ സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചത് 48.76 കോടി രൂപയാണ് (48,76,42,718). നിലവിൽ കരാറിൽ രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് കൂടി സേവനം നീട്ടി നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും, സേവനം തുടരുന്ന കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ചെലവിട്ടത് 2019- 20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ്. ഒരുവർഷം മാത്രം 18.20 കോടി രൂപയാണ് വാടകയായി നൽകിയത്. ഈ വർഷമാദ്യം ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ 2.4 കോടി രൂപ ഒഴിച്ചാൽ, ബാക്കി ബില്ലുകളൊന്നും മാറിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി 2.40 കോടി രൂപ കൂടി കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ കുടിശ്ശികയുണ്ട്.

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TAGGED:

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V D SATHEESAN HELICOPTER ROW

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