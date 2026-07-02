മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു; ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഹെലന് ഓഫ് സ്പാര്ട്ടക്കെതിരെ കേസ്
മംഗൽ പാടിയിൽ ബന്തിയോട് ഭഗവതി നഗറിലെ വാഹന പരിശോധനക്കിടെയാണ് സംഭവം.
Published : July 2, 2026 at 7:49 PM IST
കാസർകോട്: മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന് യൂട്യൂബര്ക്കെതിരെ കേസ്. ഹെലന് ഓഫ് സ്പാര്ട്ട എന്ന പേരില് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് സജീവയായ പെരുമ്പള സ്വദേശി ധന്യ എസ് ആറിനെതിരെയാണ് (28) കേസെടുത്തത്. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ മനുഷ്യജീവന് അപകടമുണ്ടാക്കും വിധം പ്രതി വാഹനവുമായി കടന്നു കളഞ്ഞെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
മംഗൽ പാടിയിൽ ബന്തിയോട് ഭഗവതി നഗറിലെ വാഹന പരിശോധനക്കിടെയാണ് സംഭവം. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പെട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ 66ൽ റോഡിന് നടുവിലായി വാഹനം നിർത്തിയിട്ട നിലയിൽ പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത്.
തുടർന്ന് പരിശോധനക്കായി പൊലീസ് വാഹനത്തിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ യുവതി അമിത വേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കാറിനെ പിന്തുടർന്നെത്തിയാണ് പൊലീസ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ധന്യ മദ്യപിച്ചതായി കണ്ടെത്തുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രമുഖയായ യുട്യൂബറാണ് ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട എന്ന എസ്ആർ ധന്യ. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ മനുഷ്യ ജീവന് അപകടമുണ്ടാക്കും വിധം വാഹനവുമായി കടന്നു കളഞ്ഞെന്നാണ് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നത്. പരിശോധനയിൽ മദ്യപിച്ചാണ് ധന്യ വാഹനമോടിച്ചതെന്ന് തെളിഞ്ഞു. പിഴ ഈടാക്കിയ ശേഷം വിട്ടയച്ചെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ.
Also Read: ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്ത്: നടൻ ദുൽഖർ സൽമാനെ കസ്റ്റംസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും