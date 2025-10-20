പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ സുരക്ഷാ വലയം; രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദർശനത്തിന് ശബരിമല സജ്ജം, നാളെ റിഹേഴ്സല്
അതേസമയം, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ കേരള സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റിഹേഴ്സലിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) നഗരത്തിൽ വ്യാപകമായ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം: രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ ശബരിമല സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ശബരിമല കനത്ത സുരക്ഷയില്. ശബരിമല സന്ദർശനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ റിഹേഴ്സൽ നാളെ നടക്കും. ശബരിമല ദർശനം ഉൾപ്പെടെ നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് രാഷ്ട്രപതി നാളെ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല സന്ദർശന മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദിവസേന സ്വാമി അയ്യപ്പൻ റോഡിൽ സുരക്ഷാ ട്രയൽ റൺ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കർശന സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സന്നിധാനത്ത് അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും നാളെ മലയിറക്കും.
പമ്പ-ശബരിമല പാതയിൽ അപകടഭീഷണിയായി നിന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും മുറിച്ചുനീക്കി. സ്വാമി അയ്യപ്പൻ റോഡിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് മൺകൂനകൾ നീക്കം ചെയ്തു. ദ്രുതകർമ സേന, അഡ്വാൻസ് പട്രോളിങ് ടീം, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ്, സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ ടീം, വൈപ്പർ ടീം, വെറ്ററിനറി ടീം എന്നിവയെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയും നടന്നു വരുന്നു. സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നലെ ചുമതലയേറ്റു.
ബറ്റാലിയൻ എ.ഐ.ജി. അരുള് ബി. കൃഷ്ണ സന്നിധാനത്തും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.പി. കെ.വി. വേണുഗോപാൽ പമ്പയിലുമാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. പുതിയ ഫോർവീൽ ഡ്രൈവ് ‘ഗൂർഖ’ എമർജൻസി പ്രത്യേക വാഹനത്തിലാണ് പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കും തിരിച്ചും രാഷ്ട്രപതിയുടെ യാത്ര. അകമ്പടിയായി ആറ് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
രാഷ്ട്രപതി 22-ന് രാവിലെ 10.20-ന് ഹെലികോപ്ടറിൽ നിലയ്ക്കൽ ഹെലിപാഡിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം പമ്പയിലേക്കും പിന്നീട് പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ സന്നിധാനത്തേക്കും പോകും. ഉച്ചപൂജാ ദർശനത്തിന് ശേഷം സന്നിധാനം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വിശ്രമിക്കും. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് സന്നിധാനത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി 4.10-ന് നിലയ്ക്കലിൽ എത്തി ഹെലികോപ്ടറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങും.
നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.20-ന് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി അന്ന് രാജ്ഭവനിൽ തങ്ങും. ബുധനാഴ്ചയാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദർശനം.
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10-ന് രാജ്ഭവൻ വളപ്പിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ.ആർ. നാരായണന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20-ന് വർക്കല ശിവഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മഹാസമാധി ശതാബ്ദിയിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായിരിക്കും. വൈകിട്ട് 4.15-ന് പാലാ സെന്റ് തോമസ് കോളജിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷ സമാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
24-ന് രാവിലെ 11.35-ന് കൊച്ചി നാവികസേന ആസ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രപതി പകൽ 12.10-ന് എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളജിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. തുടർന്ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രപതി ഡൽഹിക്കു മടങ്ങും.
അതേസമയം, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ കേരള സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റിഹേഴ്സലിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) നഗരത്തിൽ വ്യാപകമായ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ശംഖുമുഖം–ആൾസെയിന്റ്സ്–ചാക്ക–പേട്ട–ജനറൽ ആശുപത്രി–ആശാൻ സ്ക്വയർ–മ്യൂസിയം–വെള്ളയമ്പലം–കവടിയാർ റോഡിലൂടെയും, ശംഖുമുഖം–വലിയതുറ–പൊന്നറ–കല്ലുംമൂട്–ഈഞ്ചയ്ക്കൽ–അനന്തപുരി ആശുപത്രി–മിത്രാനന്ദപുരം–എസ്പി ഫോർട്ട്–ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാർക്ക്–തകരപ്പറമ്പ് മേൽപ്പാലം–ചൂരക്കാട്ടുപാളയം–തമ്പാനൂർ ഫ്ലൈഓവർ–തൈക്കാട്–വഴുതയ്ക്കാട്–വെള്ളയമ്പലം റോഡിലൂടെയും വാഹന ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കും.
കൂടാതെ വെള്ളയമ്പലം–മ്യൂസിയം–കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്–രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം–ബേക്കറി ജംഗ്ഷൻ–വിമൻസ് കോളേജ് റോഡും, കവടിയാർ–കുറവൻകോണി–പട്ടം–കേശവദാസപുരം–ഉള്ളൂർ–ആക്കുളം–കുഴിവിള–ഇൻഫോസിസ്–കഴക്കൂട്ടം–വെട്ടുറോഡ് റോഡുകളും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ നാല് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സുരക്ഷാ റിഹേഴ്സലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും പൊലീസ് നൽകിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും അധികാരികൾ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
