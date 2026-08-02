സന്നിധാനത്ത് കനത്ത മഴ; നിറപുത്തരി പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു
അതി ശക്തമായ മഴയാണ് സന്നിധാനത്ത് പെയ്യുന്നത്. നാളെയാണ് (ഓഗസ്റ്റ് 3) നിറപുത്തരി. നാളെ രാവിലെ നാലുമണിക്ക് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കും.
Published : August 2, 2026 at 6:42 PM IST
പത്തനംതിട്ട: നിറപുത്തരിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു. തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് ഇ ഡി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിച്ചു. തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നി പകർന്നു. അതി ശക്തമായ മഴയാണ് സന്നിധാനത്ത് പെയ്യുന്നത്. നാളെയാണ് (ഓഗസ്റ്റ് 3) നിറപുത്തരി. നാളെ രാവിലെ നാലുമണിക്ക് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കും.
രാവിലെ 5.30ന് പതിനെട്ടാം പടിയ്ക്ക് സമീപത്തു നിന്നും നെൽകറ്റകൾ പ്രദക്ഷിണമായി ശ്രീ കോവിലിന് മുന്നിലെ മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിക്കും. രാവിലെ 5.40 നും 6.20 നും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നിറപുത്തരി പൂജകൾ നടക്കുക. കനത്ത മഴയും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രളയവും കണക്കിലെടുത്ത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അങ്കണവാടി മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകൾക്കും ജില്ലാ കലക്ടർ എ നിസാമുദ്ദീൻ ഇന്ന് ( ഓഗസ്റ്റ് 3, തിങ്കൾ) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതു പരീക്ഷകൾക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമില്ല.
പൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രത്യേക നിര്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ജില്ല ഭരണകൂടം
ജില്ലയില് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രത്യേക നിര്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ജില്ല ഭരണകൂടം. മലയോര മേഖലയില് മണ്ണിടിച്ചില്, ഉരുള്പൊട്ടല്, മലവെള്ളപ്പാച്ചില് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കണം. പകല് സമയത്ത് തന്നെ മാറി താമസിക്കാന് ആളുകള് തയാറാകണം. ടോള് ഫ്രീ നമ്പര് 1077, 1070 ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
സ്ഥിരമായി വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാറുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറണം. ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളില് താമസിക്കുന്നവരും മേല്ക്കൂര ശക്തമല്ലാത്ത വീടുകളില് താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അപകടാവസ്ഥ മുന്നില് കാണുന്നവര് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷ മുന്കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി മാറി താമസിക്കണം. സ്വകാര്യ - പൊതു ഇടങ്ങളില് അപകടാവസ്ഥയില് നില്ക്കുന്ന മരങ്ങള്/പോസ്റ്റുകള്/ബോര്ഡുകള്, മതിലുകള് തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതും മരങ്ങള് കോതി ഒതുക്കുകയും ചെയ്യണം.
അപകടാവസ്ഥ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില് പെടുത്തണം. ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഒരു കാരണവശാലും നദികള് മുറിച്ചു കടക്കാനോ നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീന്പിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കോ ഇറങ്ങാനോ പാടില്ല. മഴ ശക്തമാകുന്ന അവസരങ്ങളില് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്, ജലാശയങ്ങള്, മലയോര മേഖലകള് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദ യാത്രകള് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മാറുന്നത് വരെ ഒഴിവാക്കണം.
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ജലാശയങ്ങളോട് ചേര്ന്ന റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളില് പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടക്കുന്ന റോഡുകളിലും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് റോഡപകടങ്ങള് വര്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നില് കാണണം. ദുരന്ത സാധ്യതാ മേഖലയിലുള്ളവര് എമര്ജന്സി കിറ്റ് അടിയന്തരമായി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കണം. കിറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദേശങ്ങള് https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/07/Emergency-Kit.pdf ലിങ്കില് ലഭിക്കും.
ജലാശയങ്ങള്ക്ക് മുകളിലെ മേല്പ്പാലങ്ങളില് കയറി കാഴ്ച കാണുകയോ സെല്ഫി എടുക്കുകയോ കൂട്ടം കൂടി നില്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള രാത്രി സഞ്ചാരം പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കണം.
കാറ്റില് മരങ്ങള് കടപുഴകി വീണും പോസ്റ്റുകള് തകര്ന്നു വീണും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപകടങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കണം. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ച ശക്തമായ കാറ്റില് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്കരുതല് നടപടി https://sdma.kerala.gov.in/windwarning/ ലിങ്കില് ലഭിക്കും.
വൈദ്യതി ലൈനുകള് പൊട്ടി വീണ് അപകടങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടവഴികളിലേയും നടപ്പാതകളിലേയും വെള്ളക്കെട്ടുകളില് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വൈദ്യുതി അപകട സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അതിരാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവര്, ക്ലാസുകളില് പോകുന്ന വിദ്യാര്ഥികള് തുടങ്ങിയവര് ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെ അപകട സാധ്യത ശ്രദ്ധയില് പെട്ടാല് 1912 എന്ന നമ്പറില് കെഎസ്ഇബി യെ അറിയിക്കുക.
കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും 24 മണിക്കൂര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന താലൂക്ക്, ജില്ല കണ്ട്രോള് റൂമുകള് ഉണ്ട്. അപകട സാധ്യത മുന്നില് കാണുന്ന ഘട്ടത്തിലും സഹായങ്ങള്ക്കുമായി 1077, 1070 എന്നീ ടോള് ഫ്രീ നമ്പറുകളില് ബന്ധപ്പെടണം.
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