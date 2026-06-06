വയനാട്ടിൽ കനത്ത മഴ; വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് നിയന്ത്രണം, പ്രവേശനം നിരോധിച്ചത് ഇവിടങ്ങളിൽ
കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ വയനാട്ടിലെ പ്രധാന ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ താത്ക്കാലികമായി അടച്ചിടാൻ തീരുമാനച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Published : June 6, 2026 at 5:38 PM IST
വയനാട്: അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് വയനാട്ടിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ. റെഡ് അലർട്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാളെയും (ജൂൺ 07) ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ താത്ക്കാലികമായി അടച്ചിടാൻ തീരുമാനച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് വനവകുപ്പിൻ്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും നടപടി.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഇന്നും നാളെയും ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചത്. ശക്തമായ മഴ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ അപകട സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പാക്കം കുറുവാദ്വീപ്, ബാണാസുര മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം, കാറ്റുകുന്ന്–ആനച്ചോല ട്രക്കിങ് പാത, ചെമ്പ്ര പീക്ക് ട്രക്കിങ്, സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൂർണമായും നിരോധിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ആണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുയാണ്. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഇന്നും നാളെയും മുഴുവൻ സമയം പട്രോളിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിരോധിത മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും മറ്റ് നിമയവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് സൗത്ത് വയനാട് ഡിഎഫ്ഒ അഷിഖ് അലി പറഞ്ഞു.
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റെഡ് അലർട്ട് കാലയളവിൽ സന്ദർശകർക്കായി ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കില്ല. മൺസൂൺ കാലത്ത് ജില്ലയിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ സഞ്ചാരികൾ എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ജലാശയങ്ങളോടും വനമേഖലകളോടും ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് വനംവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചിടുന്നതിന് പുറമെ വനമേഖലകളിലും വെള്ളച്ചാട്ട പരിസരങ്ങളിലും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണവും പട്രോളിങ്ങും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വിലക്ക് ലംഘിച്ച് വനമേഖലകളിലേക്കോ ജലാശയങ്ങളിലേക്കോ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വനംവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സ്വകാര്യ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അനധികൃത പ്രവേശനം തടയാൻ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണം തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം കനക്കുകയാണ്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പരക്കെ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് മഴമൂലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാലും മണ്ണൊലിപ്പ് സാധ്യതയുള്ളതിനാലും മലയോര മേഖലകളിലും തീരദേശങ്ങളിലും ഉള്ളവർ കടുത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. കാസർകോട് മുതൽ തൃശൂർ വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ആണ് നാളെ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത്. ബാക്കി ഏഴു ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമുണ്ട്. ഒൻപതു വരെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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