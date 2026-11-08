തോരാമഴ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുന്നു; നെന്മണികൾ പതിരായി പോകുമെന്ന ഭീതിയിൽ നെൽകർഷകർ
തുലാമഴ മൂലം ദുരിതത്തിലായി കർഷകർ. വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കടുത്ത വരൾച്ചയും വിളവെടുപ്പിലേക്കും കതിരിലേക്കും കടക്കുമ്പോൾ ശക്തിയേറിയ മഴയും പെയ്യുന്നത് കൃഷിയെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുന്നു.
Published : November 8, 2026 at 9:45 AM IST
വയനാട്: പ്രതീക്ഷയോടെ വിത്തെറിഞ്ഞ കർഷകർക്ക് വില്ലനായി പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് തുലാമഴ. നെൽച്ചെടികളിൽ കതിർ ചാടുന്ന നിർണായക സമയത്ത് തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴ കാരണം നെന്മണികൾ പതിരായി പോകുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് വയനാട്ടിലെ നെൽകർഷകർ. തുടക്കത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകരെ, വിളവെടുപ്പിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ തോരാമഴ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുകയാണ്.
നഞ്ച കൃഷിയിറക്കുന്ന സമയത്തും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് വയനാട്ടിലെ നെൽകർഷകർ നേരിട്ടത്. ലഭ്യമായ മഴവെള്ളത്തിൽ നിലമൊരുക്കിയും ചിലർ പൊടിവിത നടത്തിയുമൊക്കെയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കൃഷിയിറക്കിയത്. തുടർന്നും മഴ പെയ്യാതിരുന്നതോടെ കുഴൽക്കിണറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്താണ് ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും കൃഷി കരിഞ്ഞുപോകാതെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ നെൽച്ചെടികളിൽ കതിർ വന്ന് നെൽകൊതുമ്പുകൾ നിറയുന്ന സമയത്ത് പെയ്യുന്ന തുലാമഴ കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകളെയെല്ലാം തകിടം മറിക്കുകയാണ്.
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നെൽച്ചെടികളുടെ കൊതുമ്പിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതോടെ നെന്മണികൾ പാകമാകാതെ പതിരായി മാറുമെന്നതാണ് കർഷകരെ വലയ്ക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം സമീപകാലത്തായി കടുത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നെൽകർഷകർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കടുത്ത വരൾച്ചയും വിളവെടുപ്പിലേക്കും കതിരിലേക്കും കടക്കുമ്പോൾ ശക്തിയേറിയ മഴയും പെയ്യുന്നത് കൃഷിയെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കുന്നു.
'കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴ നെല്ലിന് ദോഷം ചെയ്യും.കൊതുമ്പലും കതിരും ആവുന്നതിന് ദോഷം ചെയ്യും, പുട്ടപ്പ് വരും. കറുത്ത് പതിര് ആവും നെൽമണികൾ. കൊതുമ്പലിൽ വെള്ളം വീണാൽ മൊത്തം നാശമാവും. ഈ തുലാമഴ ഇപ്പോൾ തന്നെ പെയ്ത് തീരേണ്ടതാണ്. വെള്ളം കേറിയാൽ വീണ്ടും ദോഷമാവും. നെല്ല് ഉണങ്ങി അതിൽ നിന്ന് കതിര് വരുന്നേയുള്ളൂ, അപ്പോഴാണ് ഈ കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴ നെല്ലിന് ദോഷമേ വരുത്തുള്ളൂ' നെൽകർഷകൻ ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നികത്താനാവാത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ്. വിത്ത് ഇറക്കിയതു മുതൽ പമ്പ് സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജലസേചനം വരെ വലിയ തുക ചെലവഴിച്ച കർഷകർക്ക്, തുലാമഴ നൽകുന്ന കനത്ത പ്രഹരം എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല. കടം വാങ്ങിയും വായ്പയെടുത്തും കൃഷിയിറക്കിയ സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്ക് അടിയന്തര സഹായമെത്തിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് കർഷകലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.
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