കനത്ത മഴ; ഈ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി, പിഎസ്സി പരീക്ഷകള് മാറ്റിവച്ചു
ഈ ജില്ലകളിലെ പ്രൊഫഷനൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയായിരിക്കും. മദ്രസകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, അങ്കണവാടികൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്.
Published : August 3, 2026 at 6:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലപ്പുറം, പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട് , ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർമാർ. പ്രൊഫഷനൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയായിരിക്കും. മദ്രസകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, അങ്കണവാടികൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്കും പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. അതേസമയം, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ. പയ്യന്നൂർ, ഇരിട്ടി, തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കുകൾക്കാണ് അവധി. ഇടുക്കി ജില്ലയില് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകള് പ്രവര്ത്തുന്ന വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധിയാണ്. വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ദുരുതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്.
മലപ്പുറം കലക്ടറുടെ അറിയിപ്പ്
ജില്ലയില് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളെജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ (2026 ഓഗസ്റ്റ് 4, ചൊവ്വ) അവധി ആയിരിക്കും. മദ്രസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, അങ്കണവാടികള് എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പി.എസ്.എസി. പരീക്ഷകള് എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല.
കോഴിക്കോട് കലക്ടറുടെ അറിയിപ്പ്
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലും മറ്റും ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നതിനാലും, തുടർന്നും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാലും, വെള്ളക്കെട്ടുള്ളതിനാലും ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾ, മദ്രസകൾ, ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, അങ്കണവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 04/08/2026 (ചൊവ്വ) അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ എന്നിവക്ക് അവധി ബാധകമല്ല
ആലപ്പുഴ കലക്ടറുടെ അവധി അറിയിപ്പ്
പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ,
വീണ്ടും കിട്ടിയ ഈ അവധി ദിവസം വെറുതെ കളയാതെ, സർഗ്ഗാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഒപ്പം താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.! അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഈ മഴയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ, പുഴകളിലേക്കോ, തോടുകളിലേക്കോ കുളിക്കാനോ മീൻ പിടിക്കാനോ പോകരുത്.
ലഭിച്ച ഈ സമയം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും, പാഠഭാഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനും, നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകൾ (ചിത്രരചന, എഴുത്ത് തുടങ്ങിയവ) വളർത്തിയെടുക്കാനും വിനിയോഗിക്കുക. വീട്ടിലിരുന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ സമയം പങ്കിടാം.
മഴക്കാലത്ത് ജലജന്യരോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. അപകടങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താം, ജാഗ്രതയോടെയും സുരക്ഷിതമായും വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെയുള്ള കരുതൽ!
കോട്ടയത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 4, ചൊവ്വ) ജില്ലാ കളക്ടർ ചേതൻ കുമാർ മീണ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്കണവാടികൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, സ്പെഷൽ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.
തൃശൂര് കലക്ടര് അവധി അറിയിപ്പ്
തൃശൂര് ജില്ലയില് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ , വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ദുരന്തസാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്കരുതല് നടപടിയുടെ ഭാഗമായി, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അങ്കണവാടികൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, മദ്രസകൾ, നഴ്സറികള്, കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയങ്ങള്, CBSE, ICSE സ്കൂളുകള്, പ്രഫഷണല് കോളേജുകള്, ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും 04.08.2026 തീയതി , ചൊവ്വ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ദുരന്തനിവാരണ നിയമം, 2005 സെക്ഷന് 30(2) (xxix) പ്രകാരം ഇതിനാല് ഉത്തരവാകുന്നു.
മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്കും, ഇന്റര്വ്യൂകള്ക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മേല് അവധി മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പഠന സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപന മേധാവികള് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങരുത്: പുഴകൾ, തോടുകൾ, ക്വാറികൾ, വെള്ളക്കെട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സമീപത്തേക്ക് കുട്ടികൾ പോകരുത്.
അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക: ശക്തമായ മഴയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
മണ്ണിടിച്ചിൽ, വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ തദ്ദേശ ഭരണകൂടത്തിന്റെയോ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്
കാസര്കോട് ജില്ലയിലെ കലക്ടറുടെ അവധി അറിയിപ്പ്
കാസര്കോട് ജില്ലയിൽശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ (ആഗസ്റ്റ് 4 ചൊവ്വ ) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കോളേജുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ, അങ്കണവാടികൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, ഐ.സി.എസ്.ഇ, സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്കൂളുകൾ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മദ്രസ ഉൾപ്പെടെ മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സർവകലാശാല/പൊതു പരീക്ഷകൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
പിഎസ്സി പരീക്ഷകള് മാറ്റിവച്ചു
സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയസമാനമായ സാഹചര്യവും കനത്ത മഴയും തുടരുന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പിഎസ്സി പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചതായി പിഎസ്സി സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയും യാത്രാക്ലേശവും മുൻനിർത്തിയാണ് അടിയന്തര തീരുമാനം. ഓഗസ്റ്റ് 4, 5, 6, 10 തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാവിധ എഴുത്തുപരീക്ഷകളും ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകളും പൂർണ്ണമായി മാറ്റിവെച്ചു.