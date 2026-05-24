കേരളത്തില് പരക്കെ കനത്ത മഴയും ഇടി മിന്നലും, സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക, ജാഗ്രത പുലർത്തുക!
ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശിക്കുന്ന 'ഓറഞ്ച് അലർട്ട്' പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലും പരക്കെ മഴ പെയ്യുമെന്നതിനാൽ കേരളമൊന്നാകെ ഇപ്പോൾ ജാഗ്രതയിലാണ്
Published : May 24, 2026 at 7:45 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വേനൽച്ചൂടിന് വിരാമമിട്ട് കാർമേഘങ്ങൾ കേരളക്കരയെ മൂടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കൂടുതൽ കനക്കുന്നു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശിക്കുന്ന 'ഓറഞ്ച് അലർട്ട്' പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ 115.6 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 204.4 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് ജില്ലയിൽ സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എറണാകുളത്തിന് പുറമേ സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലും പരക്കെ മഴ പെയ്യുമെന്നതിനാൽ കേരളമൊന്നാകെ ഇപ്പോൾ ജാഗ്രതയിലാണ്. 11 ജില്ലകളില് ഇന്ന് (മെയ് 24) കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലേര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേര്ട്ട്.
നാളെ (മെയ് 25) പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയ് 26-ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേര്ട്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പെരിയാർ തീരത്ത് ആശങ്ക; ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നു
കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മലയോര മേഖലകളിലും നഗരങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഴ ശക്തമായതോടെ എറണാകുളത്തെ ഭൂതത്താൻകെട്ട് ബാരേജിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ളവരും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനും പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
കാറ്റും ഇടിമിന്നലും; ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
മഴയോടൊപ്പം തന്നെ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള ശക്തമായ കാറ്റിനും ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കാറും മിന്നലും ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കരുത്. ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ പ്ലഗ്ഗുകൾ ഊരിയിടുക. യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്രകളും വെള്ളക്കെട്ടുള്ള റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. മരങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്, ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നിർത്തുക.
കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധം; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വിലക്ക്
കേരള തീരത്തും ലക്ഷദ്വീപ് ഭാഗങ്ങളിലും കടൽ അതീവ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകരുതെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തീരദേശവാസികളും വേലിയേറ്റ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കാലവർഷത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായുള്ള ഈ മഴ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഔദ്യോഗികമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക, ജാഗ്രത പുലർത്തുക!
പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ജാഗ്രത നിർദേശം
ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം.
നദിക്കരകൾ, അണക്കെട്ടുകളുടെ കീഴ്പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അപകടസാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്.
ദുരന്തസാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു എന്നുറപ്പാക്കേണ്ടതും പകൽ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറി താമസിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപന, റവന്യൂ അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും മേൽക്കൂര ശക്തമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപകടാവസ്ഥ മുന്നിൽ കാണുന്നവർ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി മാറി താമസിക്കണം. കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപകടങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ടോൾ ഫ്രീ നമ്പര്
കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും 24*7 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലൂക്ക്, ജില്ലാ കണ്ട്രോൾ റൂമുകൾ ഉണ്ട്. അപകട സാധ്യത മുന്നിൽ കാണുന്ന ഘട്ടത്തിലും സഹായങ്ങൾക്കുമായി 1077, 1070 എന്നീ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
