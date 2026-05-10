കേരളത്തിൽ കാർമേഘങ്ങൾ കടുക്കുന്നു; വേനൽച്ചൂടിൽ കുളിരായി കനത്ത മഴ, ജാഗ്രത!
തമിഴ്നാട് തീരത്തോട് ചേർന്ന് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
Published : May 10, 2026 at 8:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽച്ചൂടിൽ വെന്തുരുകിയ കേരളത്തിന് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്താകെ വേനൽമഴ കനക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി റെക്കോർഡ് ചൂടിലായിരുന്നു കേരളം. പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ താപനില 40 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ എത്തിയതോടെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെത്തുടർന്ന് വടക്കൻ കേരളം മുതൽ തെക്കൻ ജില്ലകൾ വരെ ഇപ്പോൾ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴ നാടിനെ തണുപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടിമിന്നല് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. വേനൽ കടുത്തതോടെ വറ്റിവരണ്ട കിണറുകൾക്കും കരിഞ്ഞുതുടങ്ങിയ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും ഈ മഴ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, കുരുമുളക് തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളകൾക്ക് വേനൽമഴ വലിയൊരു ഊർജ്ജമാണ് നൽകുന്നത്. റബ്ബർ ടാപ്പിംഗിനെ മഴ അല്പം ബാധിക്കുമെങ്കിലും കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് വലിയ പരിഹാരമാകും ഈ മഴക്കാലം. മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേയ്ക്കുള്ള മഴ സാധ്യത കൂടി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകൾ
10/05/2026 : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം
11/05/2026 : കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ
12/05/2026 : പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം
13/05/2026 : പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം
14/05/2026 : പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്
തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്
നിലവിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പുള്ള തീയതികളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിർദേശം.
ന്യൂനമർദ്ദവും ചക്രവാതച്ചുഴിയും
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തമിഴ്നാട് തീരത്തോട് ചേർന്ന് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിനും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ലക്ഷദ്വീപിനും കേരള തീരത്തിനും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
വരുന്ന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വരും ദിവസങ്ങളിൽ കന്യാകുമാരി പ്രദേശം, ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം, മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അപകട സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദ്ദം, ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മത്സ്യതൊഴിലാളികള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്